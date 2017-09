Oprava retro koupaliště: Chceme nejjednodušší variantu, shodli se Kyjovští

Kyjov /FOTOGALERIE/ – Retro vzhled kyjovského koupaliště zaujal filmaře. Využili jej při natáčení filmu o Alexandru Dubčekovi. Měli poslední možnost. Koupaliště čeká rekonstrukce.

Přijďte se pobavit o koupališti, které čeká celková rekonstrukce, vyzval starosta František Lukl obyvatele Kyjova. A lidé ve středu přišli. Radnice jim předložila čtyři návrhy.

Debata s obyvateli se osvědčila už při dřívějším návrhu na úpravu náměstí. „Lidé mohli do tří návrhů dopisovat své připomínky. Bylo to přínosné,“ zhodnotil systém, který zvolili i pro koupaliště, městský architekt David Hoffmann. Je autorem tří ze čtyř návrhů, obsahujících i předběžné kalkulace.

Varianty návrhů:

1.varianta: rekonstrukce původních bazénů, vodní prvky, volejbalové a dětské hřiště, zázemí. Orientační cena 27-38 mil.

2.varianta: bazén rozdělený na plavce a neplavce a rezervní rozvojová plocha pro krytý bazén nebo halu. Orientační cena 25-36 mil.

3.varianta: celoroční využití, krytý bazén s wellness, bazén plavci i neplavci. Orientační cena 149-160 mil.

4.varianta: celoroční provoz, krytý bazén oddělen provozně od koupaliště. Orientační cena 179-190 mil.

Ve všech projektech se počítá s úpravami zázemí. Na výběr pro povrch bazénu je nástřik, folie nebo nerez. „Kvůli podzemním vodám bude nutné plavecký bazén zvednout o metr výš. Tím výškově naváže na zeleň v zadní části areálu a vzniknou další odpočinkové plochy,“ upozornil Hoffmann. Druhá a třetí varianta počítá i s postavením krytého plaveckého bazénu v areálu koupaliště, a tím s celoročním provozem.

Současní návštěvníci nejsou spokojeni hlavně s šatnami a záchody. „Koupaliště je špinavé a záchody neudržované,“ rozčílila se Petra Lungová z Mistřína. Roman Kouřil pak na špatný stav koupaliště upozorňuje i na sociální síti. „Největší problém je absence základní péče. V areálu jsou rezavé trubky, v bazénech se odlupuje beton a zázemí je opravdu nevyhovující,“ uvedl Kouřil.

Návrh číslo jedna, který počítá se zachováním původního vzhledu koupaliště, se zamlouval téměř všem účastníkům včerejší debaty. Přiklání se k němu i starosta Lukl. Řekl, že investice na rekonstrukci má město zajištěny. „Myslím, že je důležité, aby si koupaliště zachovalo vzhled plovárny bez tobogánů. Zároveň bych ale také uvítala krytý bazén, abych mohla chodit plavat celoročně. Je to důležité pro děti, které musí na školní plavání dojíždět, i pro ostatní, aby si upevňovali zdraví,“ zapojila se do diskuze Eva Kostihová.

Varianta, že by krytý bazén vyroste mimo areál koupaliště, se lidem také líbila. Byla by možná u Základní školy J. A. Komenského. „Díky spojení budov jsme ušetřili místo, které může sloužit jako zázemí pro krytý bazén. Stačilo by jej jen postavit,“ poznamenal ředitel základní školy Jan Navrátil.

I přes špatný stav navštívilo v této sezoně koupaliště bezmála třiadvacet tisíc lidí. „Návštěvnost byla vyšší asi o sedm tisíc než loni. Provozujeme i biotop v Bohuslavicích. Ten navštívilo kolem sedmi tisíc lidí,“ uvedl ředitel kyjovských technických služeb Oldřich Talaš.

S výstavbou koupaliště se začalo v roce 1958. „Práce byly původně rozvržené na tři roky, nakonec se ale protáhly a první vodomilové se začali koupat až 13. června 1964,“ informoval mluvčí Kyjova Filip Zdražil.

V současné době je koupaliště vybavené bazénem pro plavce se skokanskými můstky, bazénem pro neplavce, brouzdalištěm, bufety a hřištěm pro plážový volejbal.