Oskorušové víno znali už staří Římané. Znovu ho objevili ve Tvarožné Lhotě

Tvarožná Lhota – Ať žije oskoruše! To bylo asi nejčastější zvolání v sobotu odpoledne ve Společenském domě ve Tvarožné Lhotě. Právě tam se totiž konal už šestnáctý ročník Slavnosti oskoruší. „Je to absolutně nádherný festival. Myslím, že známe vodku a je skvělá, ale tady, co zažívám a s oskoruší ještě zažiji, to překonává ve velkém," řekla Ave Paulus z estonského národního parku.

A to poté, co ji organizátoři slavnosti pasovali na Nositele oskorušové tradice. K tomu obdržela certifikát a především sazenici tohoto ovocného stromu, aby pak mohl růst i v její domovině. Stejné pocty se dočkali její kolegyně a kolegové z Běloruska, Kazachstánu a Kamčatky. „Zajímají se o tento strom, je pro ně atraktivní a chtěli by ho přenést i do svého regionu a zjistit, jak se mu tam bude dařit. My se tímto způsobem snažíme propagovat oskoruši mezinárodně, například letos do Asie, kde příliš neroste,“ vysvětlil organizátor Vít Hrdoušek.

Zároveň připomněl, že letošním ročníkem se pořadatelé snažili zaměřit na záchranu oskoruší. „Nejen jako stromů, ale konkrétních jedinců. Tomu jsme přiblížili seminář, v němž jsme se zaměřili na roubování, aby se zachoval genofond starého stromu, dále na znalosti odrůd plodů a jejich využití. Například jsme oživili oskorušové víno, které znali už staří Římané,“ upozornil Hrdoušek.

Podle Zdeňka Špíška z Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci je oskoruše v České republice rozšířená v oblasti Bílých Karpat a pak až v Českém středohoří. „Na česko-slovenském pomezí je dohledaných asi osm set rodících stromů a v Českém středohoří zhruba sto padesát. Oskoruše je tady na severu svého rozšíření, problémem je, že se tady neumí sama dobře reprodukovat, je tu totiž hodně zvěře, která mladé stromky a výhonky spásá, takže je pak přirozeně vzácný,“ uvedl Špíšek, který se tomuto druhu jeřábu věnuje odborně přes deset let.

Přestože návštěvníky slavnosti oslovila oskoruše především v destilované podobě, mohli se setkat i se zavařenými plody či řezbářskými výrobky. „Dřevo je velice ceněné pro svou tvrdost a poměrně zajímavý vzhled, který se podobá až tropickým dřevinám. Jelikož jde o velice tvrdé dřevo, v minulosti se používalo například na těžce namáhané stroje, jako jsou ozubená kola, v mlýnech či na vinařské lisy a také na biliárové koule,“ přiblížil Špíšek využití s tím, že v Německu dokonce existuje pověra, že truhlu z tvrdého oskorušového dřeva zloděj nevyloupí.

Kromě návštěvy seminářů či poradny se mohli hosté slavnosti zaposlouchat do zpěvu mužských sborů nebo si vybrat ze široké nabídky oskorušových a ovocných destilátů. Zájemci se navíc mohou zapojit do ankety o nejkrásnější oskoruši. Výsledky vyhlásí pořadatelé na podzimním Oskorušobraní v přírodním areálu salaše Travičná, a to 23. září.