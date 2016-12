Oživit starý kyjovský kroj? Měsíce práce a desítky tisíc korun

Kyjov – Sehnat materiál, který se již nevyrábí, a zpracovat vzory, které už nikdo neumí udělat. O oživení kyjovského ženského kroje z druhé poloviny devatenáctého století se snaží ženský soubor Tetky z Kyjova ve spolupráci s místním muzeem. „Na výrobě pracujeme již od letošního jara. Zatím se nám podařilo dokončit jeden, pracujeme na druhém," řekla vedoucí Tetek z Kyjova Hana Petrů.

Folklorní soubor Tetky z Kyjova se ve spolupráci s kyjovským muzeem snaží znovu ušít kyjovský ženský kroj z druhé poloviny devatenáctého století.Foto: Antonín Vrba

Krojů je naplánovaných celkem dvanáct. Sloužit mají hlavně při vystoupení Tetek. Petrů bude ráda, pokud se podaří všechny dokončit do dvacátého výročí založení souboru, ten oslaví v roce 2018. Vyrobit slavnostní oděv není jen náročné, ale i drahé. „Celkové náklady jsou kolem třiceti tisíc korun na jeden, a to se nám poměrně často podařilo získat slevu," spočítala Petrů.

Kyjovský kroj není historicky příliš detailně zachycený. To platí hlavně pro počátky devatenáctého století a starší éru. „Proto jsme vybrali období, které máme ve sbírkách, a mohli jsme rekonstruovat jak materiál, tak vzory," vysvětlila vedoucí regionálního pracoviště pro lidovou kulturu kyjovského muzea Taťána Martonová. Problém byl sehnat látku kanafas s nepravidelným vzorem pro sukni, která se již nevyrábí. Bylo potřeba také plátno barvené indigem pro fjertúšek.

S výrobou kroje pomohly Tradice Slovácka z Blatničky. Obecně prospěšná společnost se na výrobu a úpravu krojů specializuje. „Oslovily nás s tím, abychom se pokusily vytvořit metráž pro zadní sukni. Přivezly dva vzory. Dnes již není možné něco podobného utkat, proto jsme to vyšívaly," popsala ředitelka Tradic Slovácka Hana Hrbáčková. Na výrobě spolupracovalo mnoho dalších lidí, řada z nich se musela nepoužívané postupy učit znovu.

V poslední době se podle etnografky Národního ústavu lidové kultury ve Strážnici Markéty Lukešové lidé často snaží vracet se k původním krojům. Všeobecně nejtěžší je sehnat materiál. „Rekonstrukcím hodně fandím, vadí mi například, jak se v dnešní době nosí ženské krojové sukně," zhodnotila Lukešová.

Další předvedení kyjovského ženského kroje je plánované na 7. ledna do Prahy do letohrádku Kinských. Návštěvníci uvidí také kroje v průběhu času, a to od sedmdesátých let 19. století, jak je zachytil kyjovský historik Josef Klvaňa, až do současnosti.