Památky v ohrožení? Na jižní Moravě je na seznamu téměř devadesátka objektů

Jižní Morava /PANEL DENÍKU/ - Zámky, kapličky, vodní mlýny nebo venkovské usedlosti i stavby z dvacátého století se dají najít v seznamu ohrožených památek, který vydává Národní památkový ústav. Na jižní Moravě je takových památek téměř devadesát. „Vlastníci těchto objektů jsou různí, ve správě ústavu, tedy jako státní majetek, mezi sedmaosmdesáti ohroženými památkami vystupuje třeba zámek Uherčice na Znojemsku, který je dlouhodobě podfinancovaný," zmínil ředitel územného odborného pracoviště Národního památkového ústavu v Brně Zdeněk Vácha.

Lázně v Zábrdovicích. Ilustrační foto.Foto: Wikimedia/Martin Strachoň

PANEL DENÍKU

Deník Rovnost rozjíždí projekt, díky kterému bude sbírat názory vybraných osobností k aktuálním tématům ve společnosti.



VÍC K TÉMATU PŘÍSPĚVKŮ NAJDETE VE ČTVRTEČNÍM TIŠTĚNÉM VYDÁNÍ

MĚLY BY BÝT PAMÁTKY V ČESKÉ REPUBLICE PŘÍSNĚJI CHRÁNĚNY?

Chátrající památky, které majitel v devadesátých letech zadlužil a nyní čeká na zub času, až si s nimi sám poradí a na jejich místě bude moci vzniknout něco nového. I takové příběhy nabízí česká současnost. Vyřešit by to mohla novela památkového zákona, kterou vláda předložila do sněmovny, ale zatím stále čeká na schválení poslanci. Stát v památkové péči nedělá málo. Podle návrhu rozpočtu ministerstva kultury na letošní rok půjde na záchranu a obnovu kulturních památek téměř 700 milionů korun, další miliarda pak byla vyčleněna na péči o národní kulturní poklad.

50%

Podle 50 % panelistů Deníku Rovnost by měly být památky v České republice přísněji chráněny. O opaku je přesvědčený stejný počet respondentů. Na tuto otázku odpovídalo 62 lidí.

I přímo v krajském městě podle něj lidé chodí kolem několika ohrožených památek. „Mezi dlouhodobě ohrožené patří kupříkladu jen v Brně portál železničního tunelu Brno-Maloměřice, klášter františkánů a Dělnický dům v Zábrdovicích,“ vyjmenoval ředitel.

Některé památky jsou v havarijním stavu. „Objekt je tak zdevastován, že se dochovala v podstatě jen hmota stavby,“ píše se například na stránkách památkového ústavu o Spolkovém domě v Zábrdovicích.

Třeba ten je, stejně jako mnoho dalších památek v seznamu, v soukromých rukách. „V zásadě však při ochraně ohrožených památek nejde o typ vlastnictví, zákon o státních památkové péči musí dodržovat i soukromníci, spolky, instituce či církve a další. Zejména v případe ohrožené části kulturního dědictví jde především o vůli a schopnost výkonné složky státní památkové péče, tedy většinou obce s rozšířenou pravomocí, vymáhat právo, a ty často selhávají. Právní nástroje, až po institut vyvlastnění, nejsou dostatečně využívány,“ zhodnotil Vácha. Národní památkový ústav může výkonnou složku jen upozornit na porušování zákona.

Některé z ohrožených jihomoravských památek se v ale nejbližší době dočkají oprav. Třeba chátrající lázně v brněnských Zábrdovicích, ve kterých v zimě skončil stavebně historický průzkum. „Průzkum jasně ukázal, co je v objektu původní, historicky cenné, a co jsou jen stavební nánosy vzniklé při pozdějších úpravách, třeba příčky, nátěry nebo zábradlí, které vznikaly až dodatečně a nejsou památkově chráněné. Ty chceme odstranit. Předpokládáme, že to město bude stát zhruba pět milionů korun," uvedl v únoru první náměstek brněnského primátora Petr Hladík.

Opravy čekají také na uherčický zámek. „Máme projekt na opravy za 123 milionů korun. První opravy by mohly začít už letos na podzim a pokračovat budeme dva roky,“ zmínila uherčická kastelánka Eva Štěpánová.

Další desítky jihomoravských památek ale stále na příležitost čekají. Z krajů má jižní Morava druhý nejvyšší počet ohrožených památek, víc, sto čtyřicet objektů, je jen v Ústeckém kraji.

Vybrané ohrožené památky

Ohrožených památek je na jižní Moravě 87:



- Státní zámek Uherčice (Znojemsko)

- Městské lázně Zábrdovice (Brno)

- Zámek Jaroslavice (Znojemsko)

- Venkovská usedlost Bulhary (Břeclavsko)

- Tvrz Bošovice (Vyškovsko)

- Zájezdní hostinec Peklo Tišnov (Brněsnsko)

- Vodní tvrz Nosislav (Brněnsko)