Panenky z šústí dělá Pavková už čtyřicet let

Vnorovy - Panenky, zvířata i košíky. To vše vyrábí z kukuřičného šústí už přes čtyřicet let Zdena Pavková z Vnorov. Do tajů výroby ji zasvětila tchyně. Ta je zase pochytila od slovenských dělnic, které tehdy pracovaly v tamním družstvu. „Výroba moc rozšířená není. Nejdůležitější je opatrnost. Nesmí se nic polámat a popraskat. Je to opravdu hodně pracné," upozorňuje Pavková.

Panenky, zvířata i košíky. To vše vyrábí z kukuřičného šústí už přes čtyřicet let Zdena Pavková z Vnorov.Foto: DENÍK/Karolína Štukavcová

Nejžádanější jsou podle ní výrobky s vánoční a velikonoční tematikou. Jejích výroba ale začíná dávno předtím, než zasedne ke stolu. Šústí jsou lýkovité listeny, které zbarvují kukuřičné palice a při odzrňování jsou vlastně odpad. Otrhané listy se musí nejdříve usušit a roztřídit podle barvy a velikosti. „S farmáři jsem už předem domluvená, sama chodím na pole a na palicích vybírám ty nejhezčí lístky," vykládá Pavková. Když kukuřice dozrává, je nejdůležitější počasí, které umí kolikrát připravit nepěkné patálie. „Už se mi stalo, že tři roky po sobě bylo škaredě a pršelo. Listy byly proděravělé a prolezlé červy. To se pak těžko vybírá," líčí žena s šikovnýma rukama. Usušené listí pak namáčí v teplé vodě se saponátem, vypere ho a vymáchá, takže je pak poddajné a dobře se s ním pracuje. „Dále se listy musí vysířit, aby byly světlé. Tímto procesem se také konzervují, aby neplesnivěly," pokračuje Pavková. Základem každé figurky je ohebný drátek. Hlavičku a tělo tvoří Vnorovanka buď z vaty nebo polystyrenu. Šústí, z něhož je pak třeba sukně panenky, barví hnědou barvou na textil. Letos ji ale potkal nečekaný zádrhel. „Asi byla vypěstovaná jiná odrůda kukuřice, protože když mi figurky vyschly, byly hrozně tvrdé," ohlíží se Pavková. Ta si pak musela dávat pozor při jejich zastřihávání, aby listy nepopraskaly. Trpělivá žena vyrábí vždy několik stejných figurek do série, aby jí šla práce lépe od ruky. Čas na výrobu jedné si ale netroufá sama odhadovat. Celý komplet dotváří dřevěné doplňky, které si nechává vyrábět na zakázku. Jak ale dodává, výzdobu z šústí je nutné obměňovat, protože časem tmavne. Výroba z kukuřičného šústí je tedy plná úskalí. „Rozhodující je počasí a druh kukuřice. Když vyrábíte třeba kraslice, téměř vše si můžete koupit v obchodě. To tady neplatí," uzavírá Pavková.

Autor: Karolína Štukavcová