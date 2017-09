Plovárny sčítají tržby. Díky slunečnému létu měly plno

Jižní Morava – Prosluněné léto s teplotami, které častou vystoupaly nad třicet stupňů Celsia potěšilo milovníky koupání pod širým nebem i provozovatele koupališť. Například v Hustopečích na Břeclavsku napočítali za sezonu o sedm tisíc návštěvníků více než loni, celkem čtyřiatřicet tisíc. „Utržili jsme bezmála dva miliony korun, to je o čtvrtinu víc než před rokem. Kapacita našeho areálu je 1800 lidí. Přes léto u nás ovšem bylo v jeden den i 2080 návštěvníků,“ sdělil ředitel Sportovního zařízení města Hustopeče Aleš Proschek. Součástí organizace je také koupaliště.

Podle ředitele Proschka místní z celkového počtu návštěvníků tvoří jen desetinu, ostatní jsou turisté. „Koupaliště vyrostlo před více než dvaceti lety, pravidelnou modernizací se je proto snažíme udržet v jednadvacátém století. Navíc žádáme o dotace na opravu krytého bazénu,“ připomněl Proschek.

O deset tisíc více rekreantů i místních lidí odpočívalo přes léto v areálu hodonínského koupaliště. „Napočítali jsme pětašedesát tisíc platících návštěvníků. Děti mají přitom vstup zdarma,“ řekl provozní koupaliště v Hodoníně Libor Bartoš. Červenec i srpen byly podle něho vyrovnané, co do teplot i příznivého počasí vhodného pro koupání.

Návštěvnost koupališť

Znojmo • 70 500

o 6 tisíc návštěvníků více než loni

rekord za jeden den: 2 656

nejvyšší návštěvnost: 94 tisíc v roce 2006

Hustopeče • 34 000

o 7 tisíc návštěvníků více než loni

rekord za jeden den: 2 080

Hodonín – 65 000

o 10 tisíc návštěvníků více než loni

Únanov • 35 000

podobná návštěvnost, jako loni

Na znojemskou plovárnu Louka chodí v létě Vlasta Janečková se svými dětmi. „Mám jistotu, že i když počasí není úplně příjemné, voda v bazénech je prohřátá a opravdu průzračně čistá. Což je už asi běžné. Trošku mi vadí menší nabídka občerstvení v areálu plovárny a poměrně dlouhé fronty. Letošní léto bylo opravdu teplé a dovádění na koupališti jsme si s dětmi užila opravdu hodně,“ usmívala se Janečková.

Spokojený je i správce znojemského koupaliště Louka František Svoboda. „Přišlo o šest tisíc návštěvníků víc. Čísla se drží už několik let na sedmdesáti tisících. Rekord byl roku 2006, kdy k nám našlo cestu dokonce čtyřiadevadesát tisíc lidí. Velmi špatný rok byl 2014, kdy přišlo třiačtyřicet tisíc lidí,“ vypočítal Svoboda. Návštěvníky podle něho táhne kromě bazénů a skluzavek i atraktivní poloha plovárny u Louckého kláštera. Stejně tak si pochvalují i kvalitu trávníku.

Dodal, že v následujících letech mají projít modernizací tobogány a skluzavky i technické zázemí. Vedení města také plánuje stavbu krytého bazénu v areálu plovárny. „Bylo by to praktické řešení pro návštěvníky, kteří by bazén mohli využívat i při nepříznivém počasí,“ podotkl správce plovárny.

Úspěšnou sezonu mají za sebou také v Únanově na Znojemsku na tamním koupališti Pohoda, kam přišlo pětatřicet návštěvníků.