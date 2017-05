Po hranici. Lidé uvidí pětadvacet kamenů a přiučí se o historii regionu

Bukovany /ROZHOVOR/ – Skromný. Tak by se jedním slovem dal charakterizovat bukovanský patriot Zdeněk Slováček, i když si to o sobě sám nemyslí. K rozhovoru se nechal přemlouvat několik let. Bývalý starosta obce je milovníkem umění a mecenášem. Nesamozřejmé věci dělá a mluví o nich tak, jako by to byly ty největší obyčejnosti každodenního života.