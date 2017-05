Podpořili kandidaturu současného prezidenta. V Hodoníně přes šedesát lidí

Brno – Humor ho nepřechází ani v těžkých chvílích. Třeba na apríla si motocyklista Jakub Kornfeil z fanoušků vystřelil zprávou, že dostal výjimku a řadící páku si předělá nezvykle na pravou nohu. „Spousta lidí na to skočila a pak se mě na to ptala, jak je to možné," culí se čtyřiadvacetiletý pilot z Rohatce na Hodonínsku.