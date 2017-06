Politické strany zbrojí na volby. Lákají na lékaře nebo buchty a koblihy

Jižní Morava /INFOGRAFIKA/ - Už jen čtyři měsíce mají jisté křesla ve sněmovně současní poslanci. Přesně 121 dnů totiž zbývá do začátku parlamentních voleb. Většina stran už má jasno, koho do boje pod svou zástavou pošle.

Favoritem voleb je podle celostátního průzkumu agentury STEM hnutí ANO. V Jihomoravském kraji ho do voleb povede náměstkyně hejtmana Taťána Malá. „Moje výhoda je to, že nejsem v politice dlouho a mám stále představu o běžném životě. Spokojená budu se ziskem alespoň čtvrtiny hlasů v kraji," uvedla Malá.

Její hnutí má podle politologa Lubomíra Kopečka z Masarykovy univerzity šanci na takový úspěch. „Předpokládám, že hnutí ANO bude mít v kraji podobný výsledek jako na celostátní úrovni," zhodnotil politolog. Červnový průzkum agentury STEM přisuzuje hnutí zhruba třetinový zisk hlasů.

KLÁNÍ OSTŘÍLENÝCH…

V Jihomoravském kraji se spolu střetnou také dva zkušení politici z tradičních stran. Sociální demokracii bude reprezentovat bývalý předseda strany a současný premiér Bohuslav Sobotka. Barvy občanských demokratů bude hájit Petr Fiala. „Chceme vsadit na kontaktní kampaň. Předseda Fiala už dopředu objížděl kraje a ze setkání s občany jsme připravili volební program," uvedl regionální manažer strany Michal Pátek. Sociální demokraté se k plánované kampani nevyjádřili.

Procestovat celý kraj plánují i komunisté. Jejich lídr Ivo Pojezný se nechce vyhýbat ani nejmenším vesnicím. „Kampaň ale povedeme také na internetu," upozornil Pojezný.

Cestování po kraji si oblíbil rovněž lidovec Jiří Mihola, který vede krajskou kandidátku koalice lidovců a Starostů. „Chtěli bychom určitě v kraji posílit, v současnosti máme tři poslance," řekl Mihola.

Jeho strana jde do voleb s hnutím Starostové a nezávislí. Kvůli tomu musí pro vstup do sněmovny získat v celé České republice alespoň deset procent hlasů. „Na jižní Moravě jsou lidovci silní. Mají šanci uspět i na celostátní úrovni, ale je to risk," dodal Kopeček.

Podle Miholy jejich spojenectví dobře doplňuje kandidátku. „V Jihomoravském kraji se nám obvykle vede dobře, ale v některých jiných krajích jsou silnější oni," vysvětlil Mihola.

…A SOUBOJ PEČIVA

Jedním z výrazných prvků v kampani před posledními volbami do poslanecké sněmovny byly koblihy hnutí ANO. „Definitivní rozhodnutí ještě nepadlo, ale ráda bych je při letošní kampani také měla," sdělila Malá.

Na sladké pečivo chtějí lákat i lidovci. „Minule jsme v Brně rozdávali buchty a koláče, letos to zopakujeme," potvrdil Mihola.

Kontaktní kampaně, na které chtějí letos strany sázet, se podle experta na politický marketing Karla Komínka v posledních volbách vyplatily. „Bylo vidět větší zapojení odborníků, kteří radili, jak kampaně zefektivnit," zmínil Komínek.

Čtvrtina voličů ještě neví, koho zvolí, tvrdí politolog Kopeček

Brno - Agentury začínají chrlit předvolební průzkumy, přestože je do voleb ještě daleko. „Důležitější než absolutní čísla v průzkumech je sledovat trendy vývoje preferencí," upozornil politolog Lubomír Kopeček z Masarykovy univerzity v Brně.

Jak přesné jsou čtyři měsíce před volbami zveřejňované průzkumy volebních preferencí?

Nejsou úplně přesné, protože kolem pětadvaceti procent lidí stále ještě nemusí být rozhodnutých, koho volit, a v průzkumech se mohou přelévat mezi stranami. Určitě je ale důležité sledovat průzkumy od agentur, které je dělají dlouhodobě. Ne jen jednorázově před volbami.

Asi největším nováčkem v kampaních na jihu Moravy bude jednička hnutí ANO Taťána Malá. Dokáže podle vás obstát vedle matadorů, jako jsou občanský demokrat Petr Fiala nebo premiér Bohuslav Sobotka?

Výběr Malé mě poněkud překvapil, na druhou stranu je náměstkyně hejtmana a to není neviditelná funkce. Fiala i Sobotka se budou v kampani spíše vymezovat vůči Andreji Babišovi než Malé. Poslanecké volby s sebou totiž nesou spíše celostátní témata. Malá se s ostatními lídry v kampani patrně příliš nestřetne.