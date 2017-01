Pošťačky? Nyní i květinářky a prodavačky

Jižní Morava – Česká pošta se i na Břeclavsku, Hodonínsku a Znojemsku zbavuje prodělečných poboček. Služby se snaží převést na obce či soukromníky. Ne všude o to ale stojí.

Převzít poštovní služby? Děkujeme, nechceme. Tak zareagovalo vedení Žeravic na snahu České pošty převést po plánovaném uzavření pobočky část nabízených služeb pod správu obce.

Jako problém se vedení Žeravic jevily zejména případné záskoky za pracovníka Pošty Partner, jak se celorepublikový projekt nazývá. „Pokud zaměstnám člověka a on onemocní, tak těžko najdu nějaký záskok. A za neposkytování služeb podle požadavků jsou vysoké sankce. Nabízel jsem poště prostory i s energiemi zdarma, pokud zajistí pracovnici, ale nesouhlasili," uvedl žeravický starosta Lubomír Hradil. Zastupitelstvo obce proto připojení do projektu neschválilo.

Převést pobočku pošty na obec nedávno odmítli také zastupitelé v Božicích na Znojemsku. „Projekt Pošta Partner není finančně výhodný, třicet procent nákladů by platila obec," řekl starosta Božic Karel Hala.

Pošta tam sídlí v obecních prostorách a má je pronajaté za zvýhodněnou cenu. „Slyšel jsem, že do roku 2020 mají nastat velké změny a na celém Znojemsku má zůstat pouze pět poboček. Není to krok správným směrem," míní.

Ani poskytování poštovních služeb prodavačkami Jednoty, na kterou se Česká pošta zřejmě obrátí, nepovažuje starosta Božic za dobrý nápad. „Máme patnáct set obyvatel a nerozumím tomu, proč by pobočka u nás měla být ztrátová," divil se Hala.

Projekt Pošta Partner je snahou České pošty převést správu některých poboček na obce či soukromníky. Kvůli vysokým nákladům na údržbu celé poštovní sítě.

Od loňského listopadu funguje nový systém třeba v Šakvicích na Břeclavsku. Na nabídku České pošty kývla majitelka tamního květinářství Kateřina Svobodová. „Práce mám teď určitě víc. Není to jen obsluha zákazníků, jde také o uzávěrky, chystání balíků pro poštu a další věci," srovnávala.

Poštu má otevřenou třicet hodin týdně vždy od sedmi hodin ráno. Dva dny do pěti odpoledne, jednou do čtyř a dvakrát do jedné hodiny. Lidé si podle ní oproti minulosti prodlouženou otevírací dobu pochvalují.

Obětavost Svobodové oceňuje také tamní podnikatel a zastupitel Zdeněk Jakubčík. „Jsem rád, že to paní Svobodová vzala, ale kdyby se nenabídla, určitě bychom poštu v Šakvicích zrušit nenechali," ujistil Jakubčík.

Rozšíření služeb se díky projektu dočkali také obyvatelé Sobůlek, kde se dveře Partnera otevřely tento týden v pondělí. Dříve tam totiž bylo jen výdejní místo, nyní mají Sobůlečtí například možnost přebírat hotovost.

Ministr vnitra Milan Chovanec již dříve sdělil, že vláda nechce pobočky zavírat, pošta proto musí hledat jejich nové provozovatele. Před zahájením projektu Partner bylo v České republice 3217 poboček. „Česká pošta počítá s převodem 2500 poboček na Pošty Partner do roku 2025," uvedl mluvčí pošty Matyáš Vitík. Loni Partnera zavedlo celkem osmnáct obcí Jihomoravského kraje.

