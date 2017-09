Povinné plavání? Školy trápí dojíždění a obsazené bazény

Jižní Morava – Splývání, dýchání do vody a plavecké styly. Podobnou náplň mají od začátku září v některých hodinách tělocviku děti z prvních stupňů základních škol na jižní Moravě. Hodiny plavání jsou pro nejmenší žáky z rozhodnutí ministerstva školství od letoška povinné. Novinka školám komplikuje život kvůli dlouhému dojíždění a drahým lekcím. Ministerstvo připravilo dotace na dopravu.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/David Kojan

Pokud by si ředitel bazénu v Hustopečích na Břeclavsku Aleš Proschek dělal čárky za každého žáka základní školy z prvního stupně, který tam v minulých letech plaval, dostal by se přibližně na číslo 250 za den. To se teď možná zvýší.

Školní plavání je nově povinnou součástí výuky a žáci se musí zúčastnit alespoň čtyřiceti plaveckých hodin. „Ministerstvo na jednu stranu říká, že musí všichni žáci plavat, ale existuje i druhá strana mince. My jako provozovatelé podléháme pravidlům, které nám ukládá krajská hygienická správa. Kapacity bazénu nesmíme překročit,“ upozornil Proschek.

Do Hustopečí jezdí přibližně padesát škol, mezi nimi například i ze Suchohrdel na Znojemsku, které jsou vzdálené šedesát kilometrů. „Dopravu jsme školám nejdřív zajišťovali my. Platila ji škola a rodiče. Vycházelo to zhruba jednatřicet korun na kilometr. Teď si to už zajišťují školy,“ uvedl vedoucí hustopečské plavecké školy Vladimír Klemeš.

Ředitelé si totiž mohou zažádat na ministerstvu o příspěvek na dopravu dětí od škol k plaveckým bazénům.

Povinné plavání

∙ Povinné plavání pro děti prvního stupně základních škol platí od letošního 1. září.



∙ Školy si mohou zažádat o dotace na dopravu.



∙ Dotace se určí podle počtu najetých kilometrů, které se vynásobí počtem cest a paušálně stanovenou cenou za ujetý kilometr.

Rodiče z Blížkovic na Znojemsku platili v minulosti přibližně pět set korun. „Jezdíme s žáky plavat do Znojma do bazénu už několik let. Žádost o dotaci budeme teprve řešit. Plavat začínáme až v dubnu,“ sdělila zástupkyně ředitele Základní a Mateřské školy Blížkovice Hana Makovičková.

Do Znojma jezdí pravidelně i další školy z regionu. „Na Znojemsku plavaly děti ze všech škol už dávno před tím, než se stalo plavání povinným. Ředitelé, učitelé i rodiče tady mají povědomí o tom, jak je plavání prospěšné,“ zmínil Bedřich Daberger z plavecké školy Aquastart Znojmo.

Plno mají i v krytém bazénu v Ratíškovicích na Hodonínsku. „Od doby, co je zavřený hodonínský krytý bazén, což je přes dva roky, je u nás stále plno. Výcvik u nás zajišťuje Plavecká škola z Hodonína,“ řekla Ilona Pavlíková. Je odpovědná vedoucí bazénu v Ratíškovicích, který je v současné době největší funkční na Hodonínsku.

O dotaci si žádají také v základní škole v Kostelci. „Léta jezdíme na plavání do Bzence, teď začneme až od ledna. Rodiče platili za jednoho žáka na dopravu asi pět set korun. Nyní si chceme zažádat o dotaci. Výuku platí škola,“ informoval tamní ředitel Dušan Kovář.

Jako určitou úlevu rodinnému rozpočtu to vnímají i někteří rodiče. „Určitě to je alespoň malá výpomoc,“ poznamenala například Lenka Antošová z Břeclavi.