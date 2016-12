Pozemky u veselského zámku jsou na prodej. Odkoupení bude možné až po kolaudaci

Veselí nad Moravou – Parcely ve dvou někdejších zámeckých areálech ve Veselí nad Moravou, Salajky a zahradnictví, jsou na prodej. Místo u laguny Baťova kanálu má do budoucna přinést další rozvoj cestovního ruchu. „Jde o čtyři pozemky o velikosti asi jednoho hektaru. Zájemce je může koupit jako celek, nebo jen jejich libovolný počet," uvedl místostarosta Petr Kolář.

Bourání historické Salajky ve Veselí nad Moravou.Foto: DENÍK/Vladimír Salčák

Protože se jedná o důležitou lokalitu, město chce mít dohled nad tím, co tam v budoucnu vznikne. V první fázi veřejné soutěže zájemce získá jen právo na stavbu s trváním pěti let. Až po kolaudaci staveb si bude moct pozemky odkoupit. „Naším zájmem je získat spolehlivého a lukrativního investora. Na druhé straně si chceme ponechat možnosti kontroly tohoto spádového území," vysvětlil Kolář.

Zahradnictví, Salajku a ještě myslivnu měl v pronájmu majitel veselského zámku. Město se s ním soudí o část nezaplaceného nájmu a další náklady. Budovu Salajky nechalo loni kvůli velmi špatnému stavu zbourat.

Nabízené pozemky jsou tedy historicky spjaté se zámkem. Proto například veselský zastupitel Josef Chmelař nabádá při prodeji k uvážlivosti. „Pro zámek jsou nepostradatelné. Město se sice s jeho majitelem soudí, ale mělo by počkat, jak se situace vyvine," vyjádřil se zastupitel.

Stěžejní pro něj je, aby se parcely se zámkem propojily. Přiznává ovšem, že kdyby se objevil zájemce se zajímavým a lukrativním záměrem, prodeji by se nebránil. Jinak je ale spíše proti němu. „Plocha na místě Salajky je upravená a je na ní parkoviště. Vzhledem k blízkosti koupaliště a Baťova kanálu to má své opodstatnění," namítl Chmelař.

Proti prodeji vystoupil také zastupitel Miroslav Mořický. „Doba je taková, že každý rozumný hospodář si své pozemky hlídá a neprodává je. Navíc jsem si všiml, že v létě se tam konaly koncerty," upozornil Mořický.

Vedení města by rádo na těchto pozemcích do tří až pěti let vidělo penzion nebo sportovní či gastronomické zázemí. „Areály leží v blízkosti Baťova kanálu, zámeckého parku i silnice I/54. Proto je logické, že uvažujeme tímto směrem," dodal Kolář.

Chmelař se ale obává, že v takovém případě může vzniknout konkurence rekonstruovanému areálu Komár, kde v novém vstupu do koupaliště má být další restaurace. Navíc se jedná o investici za desítky milionů korun.

Část pozemku v zahradnictví městu zůstane. Na prodej je území v blízkosti skleníku, který k němu patří, tenisových kurtů a až k unikátní vodní cestě. Se zbývající částí, která vede dál po proudu řeky Moravy, má vedení jiný plán. „Zvažujeme propojení kanálu a řeky další plavební komorou," upřesnil Kolář.

Podle ředitele Baťova kanálu Vojtěcha Bártka by pak v propojení vznikl přístav. „Spíše by se jednalo o velkou vodní plochu ke kotvení lodí," přiblížil.

Tímto záměrem se zatím zabývá městský architekt. „Nápad se mi v souvislosti se zvyšujícím se počtem plavidel zamlouvá," poznamenal Bártek.