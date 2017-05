Prezident Zeman zamíří na Hodonínsko. Navštíví i vítěznou vesnici

Jižní Morava – Na třídenní návštěvu Jihomoravského kraje se chystá prezident Miloš Zeman. Poslední květnové dny zavítá do čtyř jihomoravských měst a jedné obce. „Prezident zahájí návštěvu v budově krajského úřadu. Na finálním programu však ještě pracujeme," podotkla v úterý mluvčí Jihomoravského kraje Monika Brindzáková.

Prezident Miloš Zeman na návštěvě Hodonínska. Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Petr Turek

Jisté je, že poslední květnové úterý zamíří hlava státu na Hodonínsko. Podívá se například do Veselí nad Moravou. „Zatím jsme měli jen jednu informativní schůzku. V příštím týdnu mají přijet z Hradu a program návštěvy upřesnit. Víme jen to, že bude setkání na radnici a s obyvateli. Určitě připravíme nějaký dar, který bude reprezentovat naši oblast. Co to konkrétně bude, jsme ale ještě nerozhodli,“ reagovala mluvčí veselské radnice Petra Pavková.

Další zastávkou v regionu budou Kozojídky, které loni zvítězily v krajském kole soutěže Vesnice roku. A v republikovém finále skončily třetí. „Přistoupíme k tomu jako k návštěvě hlavy státu. Vše doladíme příští týden, kdy máme zastupitelstvo. S prezidentem jsme se už potkali v lednu na Pražském hradě, kam jsme byli pozvaní jako vítězové Vesnice roku. Tam jsme mu předali jako dar album místní skupiny Rózinky, čaj a kuchařku. Tedy předměty, které mají vztah k naší obci,“ vzpomněl starosta Kozojídek Otakar Březina.