Přístaviště v Hodoníně se změnilo v divočinu. Malíř se bál o delfíny

Hodonín /FOTOGALERIE/ – Dny otevřených ateliérů a Divočina u jezu se v okolí hodonínského přístaviště spojily v jedno. Místní autor Petr Přikryl představil nejen asi čtyřicítku obrazů namalovaných na různých materiálech, ale jeho pohádkové postavičky lemovaly levý břeh řeky Moravy.

„Malby zvířat umístěné na stromech se velice líbily například turistům z Trenčína, kteří ocenili tuto galerii ve volném prostoru i svojí mimořádnou atmosférou, takovou divočinou,“ přiblížil Přikryl.

Ten navíc o víkendu pokračoval ve své tvorbě, a ne sám. „Na jednom z obrazů zasychala barva při převozu k jezu. Na dalších se mohli podílet návštěvníci přímo tady, už v sobotu se malováním bavila asi padesátka dětí,“ uvedl malíř.

Zároveň poukázal na jednu z rarit víkendové Divočiny u jezu. „Pokud by se zvedl silný vítr, tak by se mohl v řece ocitnout i tematicky mořský obraz. V Moravě by tak poprvé plavali také delfíni a velryba,“ pousmál se Přikryl.

S návštěvností akce byla spokojená také spoluorganizátorka a manažerka Přístaviště U Jezu Andrea Řičicová. „Je skvělé, že vyšlo počasí, na přelom září a října bylo opravdu krásně. Petrovy malby tak viděly stovky lidí. Také byl slušný zájem o plavbu lodí kolem říční pohádkové galerie. Jedné paní se velice líbila perníková chaloupka, jen ji nazvala krásnou kapličkou,“ dodala manažerka.