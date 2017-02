Prodej areálu bývalého překližkového giganta Plomy? Dražba se odkládá

Hodonín – Velkolepý návrat do Hodonína prožila veslařka Pavlína Flamíková. Osmnáctiletá závodnice v rodném městě získala dvě medaile. Odchovankyně slováckého klubu si na mezinárodním mistrovství České republiky v jízdě na veslařském trenažéru podmanila kategorii do třiadvaceti let a mezi ženami skončila druhá, když na dvou kilometrové trati podlehla pouze jmenovkyni Žižkové z Olomouce.