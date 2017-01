Protipamlsková vyhláška: na svačiny ve školách dohlédnou hygienici

Jižní Morava – Barevné sladké limonády ani párek v rohlíku si již děti ve školních kantýnách v regionu nekoupí. Dlouho připravovaná a diskutovaná „protipamlsková" vyhláška ve školách platí bez jakýchkoli benevolencí. Na její dodržování budou dohlížet školní inspektoři či hygienici. Provozovatelé bufetů měli tři měsíce na to, aby sortiment upravili. „Podle vyhlášky stěží prochází i bílé pečivo. Když bufet zavřeme, žáci budou chodit do obchodů v blízkosti školy, kde si cukrovinky či další nezdravé věci koupí," uvažoval ředitel znojemské základní školy na náměstí Republiky Zdeněk Mikulič.

Nabídka bufetů ve školách se musí řídit novou vyhláškou. Prodávat lze pouze potraviny odpovídající svým výživovým složením zásadám zdravé výživy. Foto: Ilustrační foto: Deník/Lenka Mašová

Řada rodičů se ale na školní kantýny nespoléhá a chystá dětem svačiny doma. „Podle mě je to mnohem lepší, než kdyby si syn sám kupoval nějaké pamlsky a kazil si tím zuby. Takto vím, co přes den jí," řekla Lenka Grofová z Velkých Bílovic na Břeclavsku.

Podle kyjovské dietoložky Magdaleny Kuzníkové chybí v dětské jídelníčku ovoce, zelenina a celozrnné pečivo. „Strava není pestrá, jak by měla být. Děti se ke mně dostanou v momentě, kdy mají opravdu velké zdravotní potíže. Často jsou obézní i jejich rodiče a dítě si přebírá špatné stravovací návyky," přiblížila Kuzníková. Děti podle ní v bufetech vybírají to, co jim chutná a také podle toho, jak zboží vypadá.

Právě v boji proti dětské obezitě má napomoci zmiňovaná vyhláška, která jasně říká, které potraviny nemají být dětem na půdě školy dostupné. Kvůli přísným pravidlům ale skončily některé kantýny v kraji.

Na dodržování vyhlášky budou dohlížet pracovníci krajské hygieny a školní inspektoři. „Bufety budeme kontrolovat. Nutno říci, že smyslem vyhlášky nebylo rušení školních kantýn, ale to, aby děti měly skutečně zdravé svačiny," připomněla Marcela Hadámková z Krajské hygienické stanice.

Na prodej nezdravých potravin a nápojů ve školách jako první upozornila občanská iniciativa Skutečně zdravá škola.

Vyhláška zakazuje ve školních bufetech či automatech prodávat limonády, kávu či energetické nápoje. Povolené nejsou ani kečup, majonéza či hořčice. U pečiva je sledovaný obsah soli a tuku, v mléčných výrobcích zase množství cukru.