Řidičům komplikuje jízdu sníh. Ve vyšších polohách se objevují sněhové jazyky

Jižní Morava – Stále méně obyvatel mají tři města na jihu Moravy. Za deset let klesl počet obyvatel Znojma, Hodonína a Břeclavi dohromady o téměř tři a půl tisíce. Je to jakoby opustili své město třeba všichni obyvatelé Valtic na Břeclavsku. Co lidi z měst vyhání? Naopak satelitní čtvrti získávají na vsích desítky nových domů.