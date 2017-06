Romskou královnou krásy se stala patnáctiletá Hodoňanka

Hodonín – Dvanáct dívek z České i Slovenské republiky bojovalo v sobotu večer v Hodoníně o titul Miss Roma 2017. Z místa na královském trůnu se raduje domácí kráska, teprve patnáctiletá Kristýna Balážová.

Česko-slovenská Miss Roma Kristýna Balážová, první vicemiss Saskia Surmajová a druhá vicemiss Ingrid Olachová.Foto: Deník / Kosík Jiří

Korunku své nástupkyni, která soutěžila pod číslem deset, předala loňská vítězka Adriana Malíková. „Vůbec jsem to nečekala. Říkala jsem si, že vyhraje nějaká jiná, strašně jsem to holkám přála. Je to něco neskutečného. Asi pomohlo, že jsem z Hodonína," svěřila se krátce po korunovaci Balážová, která navštěvuje Základní školu Očovská. V budoucnu by chtěla pracovat jako sociální pracovnice pro děti.

Dívky se při galavečeru představily ve společenských šatech, nechyběl ani tradiční romský tanec, promenáda v plavkách a vůbec poprvé delší rozhovor s moderátorem Janem Čenským. „Zájem byl velký, celkově se přihlásilo kolem sto uchazeček. Z nich jsme vybrali třicet, poté čtrnáct a nakonec dvanáct. Šest z České republiky, šest ze Slovenska," sdělil předseda Celostátní asociace Romů České republiky Vladimír Galbavý.

Soutěž se konala již posedmnácté. Miss Roma začala v roce 2001 pouze na regionální úrovni, po třech letech už byla celostátní. Od roku 2009 se je to Česko-slovenská Miss Roma, které se účastní romské dívky z Česka a Slovenska.

Výsledky:

1. Kristýna Balážová, Hodonín, 15 let

2. Saskia Surmajová, Humenné, 20 let

3. Ingrid Olachová, Brekov, 18 let

Cena Sdružení Romů a národnostních menšin:

Kornélie Pihíklová, Trenčín, 21 let

Miss sympatie:

Petra Kalayová, Jihlava, 20 let