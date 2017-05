Rozbořená kaplička ve Strážnici se musí postavit znovu. A zřejmě jinde

Strážnice /FOTOGALERIE/ – Asi rok a půl je jedna z dominant Strážnice zahalená plachtou. Památkově chráněnou kapličku v listopadu 2015 rozbořil řidič maďarského kamionu. Nyní to vypadá, že replika stavby z devatenáctého století vyroste mimo nepřehlednou křižovatku. „Je to opravdu kousek. I když bych ji také rád viděl stát na původním místě, jde o rozumnou dohodu," uvedl místostarosta Walter Bartoš.

Už od pro místní velmi bolestné události se řeší, co s kapličkou Všech svatých bude. Stojí u veselské brány přímo v křižovatce u hlavního průtahu. Situace do jisté míry nejen město rozdělila. Zatímco jedni ji chtějí přesunout, druzí bojují za její zachování na původním místě. K druhé variantě se kloní památkáři, zcela jinak to vidí policie či silničáři. „Z našeho pohledu je vhodnější, aby stavba byla za hranicí křižovatky. Především z důvodu bezpečnosti a přehlednosti,“ informoval policejní mluvčí Petr Zámečník.

Po nehodě z kapličky zbyla jen menší část. Statik konstatoval, že ji není možné jen opravit, ale že je ji potřeba rozebrat a postavit znovu. „Oslovený projektant předložil návrh na výstavbu kapličky mimo křižovatku, zhruba třicet metrů směrem na Veselí nad Moravou do v prostoru bývalé autobusové zastávky u kulturního domu,“ sdělil vedoucí investičního a majetkového odboru Petr Helísek.

Radní toto řešení odsouhlasili. Proti němu je ale například Strážničanka Marie Jarošová. „Kaplička je historickou součástí brány. Odsunutím ve vámi navržené vzdálenosti je popřením toho, že tyto stavby patří k sobě a je to bourání historie města,“ řekla na posledním zasedání zastupitelů Jarošová.

Navrhla, aby o umístění památky rozhodli lidé v referendu. „Na zvažovaném místě by sloužila jako veřejný záchodek pro návštěvníky kulturáku a jeho okolí. Odsunutí těsně za chodník by bylo ještě přijatelné,“ prohlásila. Podle Bartoše se město podnětem bude zabývat, ale současný postup nepřeruší. „Myslím, že je lepší dát peníze místo referenda třeba na sport nebo na kulturu,“ vyjádřil se Bartoš.

Za racionální považuje přestěhování třeba Adam Kříž. A to i přes to, že na malovanou kapličku měl dobrý výhled od pracovního stolu a rád se na ni díval. „Chápu ale, že je na špatném místě s velkým provozem. A přístup k ní v podstatě není žádný,“ zamyslel se Strážničan.

V přesunu objektu nevidí žádný problém ani strážnický historik Jiří Pajer. „Souvislosti se nenabourají, kaplička stojí přibližně v místě někdejšího popraviště pro ženy. Návaznost na bránu jako takovou přímo nemá,“ přiblížil odborník.

O přemístění kulturní památky by měl rozhodnout také krajský úřad. „Podkladem pro rozhodnutí nebude pouze statické posouzení, ale zejména i možnosti obnovy památky na původním i jiném místě z hlediska uchování a prezentace jejích podstatných kulturněhistorických hodnot,“ uvedla mluvčí krajského úřadu Monika Brindzáková. Dále je podle ní třeba zvážit otázku ochrany stavby před možným poškozením v budoucnosti. „A s tím související zájmy zdejšího silničního provozu,“ doplnila.

V současné době se dokončuje projektová dokumentace, v městském rozpočtu je na kapličku zatím vyčleněných tři sta tisíc korun. Pokud se přistoupí k přesunu, hotovo může být v druhé polovině roku. Stavba má respektovat původní materiál i technologii. „Díky kvalitnímu stavebnímu i restaurátorskému průzkumu je možné repliku udělat velmi věrně,“ uvedl Jaromír Míčka z Národního památkového ústavu.