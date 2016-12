Senát vrátil novelu zákona. Vinotéky dostanou čas připravit se na změny

Slovácko – Senátoři vrátili poslancům novelu vinařského zákona. Žádají odložení její účinnosti. Důvodem je delší příprava na významné změny v provozu vinoték.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Jan Charvát

Prodloužit lhůty vinotékám pro doprodej sudového vína do konce příštího roku. S tímto návrhem vrátil ve středu Senát Poslanecké sněmovně novelu zákona o vinohradnictví a vinařství. „Vyšli jsme vstříc vinařské praxi a vinotékařům, aby měli více času připravit se na změny v prodeji sudového vína, který by se začal aplikovat od prvního ledna 2018," řekl senátor z Pavlova na Břeclavsku Jan Hajda.

Předkladatel a ministr zemědělství Marian Jurečka si od novely slibuje potírat černé obchodování s vínem. Sněmovna se jí má znovu zabývat na své lednové schůzi. „Je dohodnuto, že kluby ČSSD, ANO a lidovců tento návrh podpoří. Takže nevidím důvod, proč by to tak nemělo být. Ze sněmovny pak novela půjde přímo k prezidentovi. Zpátky do Senátu už ne," nechal se slyšet Hajda.

Velkým kritikem novely je senátor pro část Veselska Ivo Valenta z hnutí Soukromníci. Vidí ji jako další snahu o likvidaci drobného podnikání. „Nahrává velkým společnostem. Bude mít velmi tvrdý dopad nejen na obchodníky s vínem a vinotékaře, ale také koncové zákazníky. Novela prakticky znemožňuje maloobchodní prodej sudového vína. V praxi to bude znamenat zánik tisíců vinoték a ztrátu práce pro jejich zaměstnance," oznámil Valenta.

Sudové víno má podle novely prodávat pouze výrobce nebo dovozce. S tím nesouhlasí především provozovatelé vinoték. Mezi nimi i obchodní ředitel Pavel Sýkora ze stejnojmenného čejkovického vinařství. Nad zamýšlenou novinkou kroutí hlavou. „Tento systém zlikviduje postupně malé vinotéky. Koncový prodejce se buď musí domluvit s výrobcem, nebo se musí označit za výrobce nebo příjemce zahraničního vína. To je absolutní nesmysl," vyjádřil se Sýkora.

Uvítal by systém, jaký je například v Maďarsku. „Když se převáží víno v nádobě větší než pět set litrů, musí o tom vědět celní správa," řekl. Kritikou proto nešetří. „Novela byla předem připravená pod jediným vzorcem, a to je přetáhnout zákazníky malých a středních vinoték k pultům supermarketů. Je to zlobovaný paskvil," dodal Sýkora.

Vinař Patrik Plešingr vidí jako další velký problém zvětšování jednorázových odpadů. „Je jedno, jestli víno prodáme v padesátilitrovém demižonu nebo ve dvacetilitrovém jednorázovém balení. Tak se jen zvýší náklady, zdraží víno a bude více odpadů. Na kvalitu to nemá vliv," vysvětlil Plešingr.