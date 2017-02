Seriál Přístav v Hodoníně pokračuje. Hledá se místo pro lodě z Baťova kanálu

Jižní Morava – Loď připluje do Hodonína a zakotví tam kousek za radnicí. Dnes utopie, za pár let možná skutečnost. Po Petrově na Hodonínsku má další nový přístav na Baťově kanále vzniknout přímo v Hodoníně. Na původním rameni řeky Moravy, dnes slepém. Biologové nyní ve městě posuzují lokality pro přístav.

Předpokladem je zprovoznění plavební komory Rohatec, s jejíž stavbou se má začít ještě letos. „Je to optimistický výhled. Vše záleží na průběhu stavebního řízení. Ještě také zbývá vykoupit poslední pozemky," informoval v pondělí zástupce ředitele Ředitelství vodních cest České republiky Jan Bukovský.

Díky stavebním pracím na komoře a úpravě říčky Radějovky za dvě stě milionů korun by se pak mohla plavidla dostat z Otrokovic až k Hodonínu. A pak možná až do centra města.

Jenže připravovaný turistický přístav a přístaviště na téměř nezamrzající Staré Moravě vzbudily vlnu nevole mezi obyvateli, kteří bydlí v okolí. „Lidé navrhovali ve svých připomínkách ke změně územního plánu posouzení lokality vedle veslařského klubu. Podle nás by se jednalo o výrazně levnější variantu, která minimalizuje jak dopady na životní prostředí, tak je vzdálená od obytné zástavby," reagoval na zastupitelstvu Dalibor Kameník, který byl už loni jedním ze dvou set odpůrců přístavu Východ a přístaviště Centrum v Hodoníně.

Řeky, kanály a přehrady: novinky

● přístav Petrov (Baťův kanál): od nové sezony stabilní jeřáb pro vytahování lodí na souš o hmotnosti až 10 tun, první tohoto druhu na Baťově kanále

● plavební komora Rohatec (Baťův kanál): unikátní vodní cesta se prodlouží z Otrokovic až do Hodonína, začátek stavebních prací nejdříve ve 4. čtvrtletí 2017

● přístaviště Vranov nad Dyjí (Vranovská přehrada): zprovoznění je naplánované na konec letošního března

Vedení radnice tak kvůli oběma stavbám zatím nezměnilo využití ploch v územním plánu. „Nejdříve se zpracuje územní studie a prověříme všechny možné varianty umístění přístavu a přístaviště. Nyní se dělají biologická hodnocení, která budou pokračovat i v jarních měsících," řekl v pondělí vedoucí hodonínského odboru rozvoje města Dalibor Novák.

Součástí plánovaného Rekreačního přístavu Hodonín má být pětadvacetimetrová plavební komora, která by u jezu zpřístupnila lodím městské rameno. Dále by tady byl přístav pro pětačtyřicet plavidel a přístaviště ve městě pro dalších pět lodí. Ředitelství vodních cest se stavbou počítá až v příštím desetiletí.

PRVNÍ BUDE VRANOV

Hodonín byl i v hledáčku vizionářů kvůli obchodní plavbě. Ta by mohla mít podle společnosti DOE Europe významnou zastávku v místní části Nesyt, kde by vzniklo velké překladiště. Nejprve by mělo jít o uzel pro nákladní dopravu po silnici a železnici. Následně by sem měly připlout i obchodní lodě. „V projektu dále pokračujeme," ujistil projektový manažer DOE Europe Jan Vlček.

Jeho společnost v posledních dvou letech uzavřela memorandum o spolupráci nejen s hodonínskou radnicí, ale také s čínskou firmou pro projekt kanálu Dunaj - Odra - Labe. Právě jeho první fází by měl být vodní koridor od Dunaje po Hodonín.

To se ale vůbec nezamlouvá ochráncům přírody. „Obří překladiště kontejnerů na osmdesáti hektarech je ekologicky nepřijatelné, protože by to znamenalo propojit Moravu a Dunaj kanálem délky asi pětačtyřicet kilometrů a zničit tak kvalitní zemědělskou půdu a cenné části přírody," oponoval už dříve Miroslav Patrik z brněnské ekologické organizace Děti Země.

Nejblíže dokončení se jeví novinka na opačné straně jihu Moravy, na řece Dyji, na Vranovské přehradě. Vzniká tam přístaviště. „Jeho dokončení a zprovoznění je naplánované na konec března. Přístaviště po zprovoznění zapůjčíme na základě smlouvy Vranovu, který zajistí náhradní lodní dopravu," sdělil mluvčí státního podniku Povodí Moravy Petr Chmelař.

