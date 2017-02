Školka v pohybu. Nejen budoucí fotbalisté se baví při hrách a cvičeních

Hodonín – Nadšení, úsměvy, ale také křik a občasné postrkování přináší mezi chlapce a dívky Školka v pohybu. Do úspěšného projektu hodonínského fotbalového klubu se od jeho založení v loňském roce připojilo deset mateřských a základních škol.

I děti v Ratíškovicích se jednou týdně pod vedením kvalifikovaných trenérů FK Hodonín formou průpravných her a různých cvičení učí pohybu a základům sportu.Foto: VLP / Kopl Libor

Děti v předškolním věku se jednou týdně pod vedením kvalifikovaných trenérů FK Hodonín formou průpravných her a různých cvičení učí pohybu a základům sportu.

S nápadem přišel trenér Vladimír Winkler, který se inspiroval doma na Slovensku. U východních sousedů však podobné projekty nepořádají fotbalové kluby, nýbrž jednotlivci nebo různá sdružení či spolky.

Výjimkou je Spartak Trnava. Právě slavný slovenský klub je v práci s předškoláky nejdál. „Tam to má velký úspěch, i když na rozdíl od nás netrénují každý týdne, ale pouze občas. Nedávno jsme s nimi hráli. V jednom ročníku mají čtyřicet dětí. Jsou to všechno šikovní kluci, neměli jsme proti nim žádnou šanci. Oni jsou ale o něco dál, věnují se tomu déle,“ říká Winkler. V Česku podobný projekt spustily FC Háje nebo Sparta Praha.

Na Slovácku se do projektu zapojily mateřské školy nejen z Hodonína, ale také z Ratíškovic, Dubňan, Lužic a Rohatce, kde trenéři divizního klubu navštěvují také tamní základní školu. „Fungujeme od září loňského roku. Přišel jsem s tím za vedením klubu, které to schválilo a posvětilo,“ uvedl Winkler.

Cílem je přivést děti nejenom k fotbalu, ale hlavně ke sportu. „Je nám jedno, zda budou chlapci hrát v Hodoníně nebo někde jinde. Chceme posílit celý region,“ tvrdí Winkler.

Slovenský trenér hlavně chce, aby předškoláci měli radost z pohybu, aby je zábavná cvičení a netradiční hry bavily, což se mu zatím daří. „Oblíbená je hlavně ta na zloděje,“ usmívá se Winkler.

Školka v pohybu má zajistit všestranné pohybové schopností a dovednosti, podporovat zdraví, radost a kreativitu dětí. „Něco podobného existuje na Slovensku i v Čechách, ale my to děláme jiným způsobem,“ říká Winkler, který se při vymýšlení cvičení a her inspiruje nejen na internetu, ale i vlastní fantazií či zkušenostmi.

„Neustále zkoušíme něco nového. Nejsou to ovšem vyloženě fotbalová cvičení. Zaměřujeme se hlavně na pohyb, takže s námi trénují i děvčata,“ uvedl Winkler.

Tomu v mateřských školách při práci s dětmi pomáhají i další mládežničtí trenéři Hodonína, Igor Matůšek a Lukáš Bajan. Trojice odborníků má v každém zařízení na starosti kolem dvaceti dívek a chlapců, kterým se věnuje pětačtyřicet minut až hodinu. „Možnosti jsou velké. Na jaře i na podzim chodíme i ven, jinak cvičíme uvnitř,“ informuje Winkler.

Ohlasy od dětí i zástupců škol jsou pozitivní. „Učitelky si to chválí. Dokonce paní ředitelka z Dubňan nám napsala krásný dopis,“ říká hodonínský trenér.

Na začátku ovšem všechno ideální nebylo. Některé děti sport neznaly, většina z nich neuměla pořádný dřep ani kotoul. „Postupem času se ovšem chlapci a dívky zlepšují. U dětí jsou vidět velké pokroky. Umí se hýbat, znají cvičení. Vědí, co po nich chceme,“ těší Winklera.

Jeho metody některé svěřence zaujaly natolik, že je rodiče v šesti a sedmi letech vozí na tréninky do Hodonína. „Jezdí k nám hlavně kluci z Rohatce,“ hlásí trenér FK Hodonín, který má ve slováckém klubu na starosti právě kategorii předpřípravky.

Jednačtyřicetiletý Winkler se mládeži věnuje už patnáct let. Rodák z Holíče začal s trénováním v šestadvaceti letech. V mateřském klubu nejprve vedl přípravku, pak v Trnovci vychovával žáky a dorostence. Půl roku si Winkler vyzkoušel v hodonínském Nesytu práci s ženami, než v Holíči založil soukromý klub MFC Viktória.

Přes Skalici se dostal do Hodonína, kam ho přetáhl tehdejší šéf Josef Foltýn. „Trénování mužů mě neláká. Prohraješ dva zápasy a už máš problém,“ říká s úsměvem Winkler. Naopak času, který věnuje dětem, v žádném případě nelituje.

Pohled ředitelky mateřské školy

Milí v FK Hodonín, od září 2016 se v dubňanské školce rozjela výborná aktivita Školka v pohybu. Vaši trenéři každý týden přijedou za našimi předškoláky a probíhá hodina nabitá sportováním. Nechci tady popisovat, jak je velmi prospěšný pohyb a jak důležité je, aby dítě zvláště v dnešní době získalo pohybové návyky. Chtěla bych jen napsat o veliké radosti, kterou k nám Vaši trenéři každý týden přinášejí. Děti se velice těší a každé úterý nedočkavě vyhlížejí svoje trenéry. Až do listopadu trénink probíhal venku na naší školní zahradě, v zimě máme k dispozici velkou třídu. Mužský prvek ve školce schází, proto aktivita FK Hodonín dětem vyhovuje i z tohoto hlediska. Konečně chlap ve školce! Velmi oceňuji hezký přístup, rozmanité aktivity, které trenéři našim dětem přinášejí a celkově vlídný, laskavý i pevný a profesionální přístup trenérů k našim dětem. Jsem nadšená a děkuji i za rodiče našich dětí za velkorysou podporu ze strany MND. Právě tato firma finančně celý projekt po celý školní rok zajišťuje. Děkujeme z celého srdce. Věříme, že výsledky tato smysluplná aktivita určitě přinese a moc si přeji za naše nadšené děti, aby Školka v pohybu pod vedením šikovných trenérů pokračovala i v dalším školním roce. Naše mladší děti totiž starším předškolákům trochu závidí.



S úctou Jana Ilčíková, ředitelka Mateřské školy I Dubňany