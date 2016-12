Škromach vzdal kariéru „bazénového maskota“. Práci stále nemá

Jako místopředseda Senátu se Zdeněk Škromach (59) proslavil svéráznými státnickými „Hovory od bazénku", což měla být jakási parodie na Hovory z Lán. Po neúspěchu v nedávných volbách je ale tento dlouholetý vysoce postavený politik ČSSD bez práce a stále netuší, jakým směrem se bude ubírat jeho předdůchodová kariéra. Nabídce, aby dělal reklamu pro firmu, která prodává bazény, nakonec odolal.

„Byla to určitě zajímavá nabídka, ale za situace, kdy stále zvažuji své působení v politice, by to asi nebylo úplně vhodné," vysvětluje Škromach pro Dotyk, proč si „šlape po štěstí".

Muž, který ve vysoké politice strávil 20 let a v minulosti byl i ministrem a vicepremiérem, nyní plánuje, že bude kandidovat na prezidenta. Stát se hlavou státu (či kosmonautem) byl prý už jeho dětský sen.

„Nabídek ze soukromého sektoru mám vícero, ale teď si dávám takové půlroční volno, kdy si chci vše dobře promyslet," říká nynější řadový člen ČSSD. Definitivní slovo ohledně své kandidatury chce říct v březnu či v dubnu příštího roku.

V jeho uvažování bude prý hrát roli i to, zda bude na hlavu státu znovu kandidovat Miloš Zeman, jehož byl Škromach vždy stoupencem. Však se po sněmovních volbách v roce 2013 zúčastnil u prezidenta i legendárního „lánského puče", namířeného proti šéfovi ČSSD Bohuslavu Sobotkovi. V poslední době ale připouští, že může kandidovat i proti Zemanovi.

