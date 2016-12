Sledování zastupitelů z domova? Ne, Hodonín odmítl obrazový záznam zasedání

Hodonínsko – Zatímco v Kyjově mohou lidé sledovat dění na zastupitelstvu a kontrolovat volené zástupce i vizuálně v přímém přenosu webu města, hodonínští poslanci tuto možnost na posledním jednání odmítli.

Hodonínská radnice - ilustrační foto.Foto: archiv VLP

Na internetových stránkách okresního města se tak zájemci mohou jen zaposlouchat do hlasů politiků v audiozáznamu. „Udržet pozornost pouze na mluvené slovo je mnohem náročnější, než když sledujete i obraz. Mít možnost pustit si záznam zpětně a zaměřit se jen na to, co člověka opravdu zajímá, by jistě mnoho lidí ocenilo a zvýšilo by to povědomí o tom, o čem zastupitelstvo jedná a rozhoduje," uvedla zastupitelka Terézia Mlýnková Išková, která byla iniciátorkou audiovizuálního záznamu v Hodoníně.

Ta upozornila také na to, že například v Mutěnicích mají záznamy zastupitelstev na kanálu Youtube i poměrně vysokou sledovanost, od čtyř set do osmi set lidí. Většina zastupitelů v Hodoníně byla ale i tak proti novince. „Určitě ji nepodpořím, jsou to vyhozené peníze. Zvukový záznam je už dost transparentní," uvedla opoziční zastupitelka Radana Stahalová.

Proti byla i radní Jana Gajošová. „Myslím si, že občané, kteří šli k volbám, své zastupitele znají a vědí, jak vypadají. Nevím, jestli se na mě ještě potřebují dívat. Domnívám se, že nynější záznam je dostatečný," řekla radní.

Jí ale oponoval Josef Schmied z Hodonína, který je pravidelným návštěvníkem schůzí zastupitelů už osm let. „Není to pravda, že vás všichni znají. Volební období je dlouhé a zastupitelé se tady mění, navíc vás lidé podle vizáží neznají, ani když vás volí. Garantuji, že obrazový záznam tady lidé chtějí, ten zvukový totiž ještě trochu zachovává vaši anonymitu," obrátil se na zastupitele Schmied.

Ani to ale volené zástupce neobměkčilo a velkou většinou hlasovali proti videopřenosům. Vstupní náklady s více záběry a pohyblivými kamerami u dražších variant, které by navazovaly na nyní poskytovaný zvukový záznam, přesahovaly dvě stě tisíc korun. Statické řešení je pak podle městských informatiků mnohem levnější s cenou kolem osmdesáti tisíc korun a s několikatisícovými ročními poplatky.

Podle Andrey Kohoutkové ze sdružení Oživení, které se zabývá problematikou střetu zájmů, korupcí a průhledností veřejného sektoru, jsou právě obrazové záznamy z jednání obecních zastupitelů stále častější. Doporučují je. „Audiovizuální záznam, zvláště když navazuje na ten zvukový, zvyšuje transparentnost a přehlednost, například když zastupitel prohlásí, že danou větu neřekl právě on, že není zaznamenaný jeho hlas. Navíc je u obrazového záznamu vidět, na co konkrétní člověk reaguje nebo co s někým domlouvá," uvedla Kohoutková s tím, že díky videozáznamu mohou lidé také poznat své volené zástupce i vizuálně.

V současnosti ale na Hodonínsku radnice tuto možnost nenabízejí. Nejdál je v tomto směru Kyjov, kde se lidé na webu města dostanou ke zvukovému záznamu a navíc vidí i jednání zastupitelů, ale jen v přímém přenosu.