Spojnice okresů je v žalostném stavu. Dočká se opravy za 113 milionů

Břeclavsko, Hodonínsko – Na zlepšení se mohou těšit řidiči, kteří jezdí po silnici II/421, jež spojuje Hodonínsko a Břeclavsko. Dočká se totiž oprav.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Václav Pancer

Soutěž na dodavatele prací za více než 113 milionů korun vyhlásili před několika dny krajští silničáři. Zájemci se mohou přihlásit do šestadvacátého června. „Cesta je v žalostném stavu. Myslím si, že její opravu ocení zejména lidé, kteří jezdí do práce do Brumovic, Kobylí či Bořetic,“ uvedl terezínský starosta Antonín Hanák.

Práce začnou v úseku od křižovatky v Terezíně po Kobylí. A pokračovat budou od konce Bořetic po křižovatku se silnicí II/425 za Velkými Pavlovicemi. „Součástí stavby je rekonstrukce tří mostů, obnova odvodnění, zpevnění svahu či úprava krajnic. V průtahu Velkými Pavlovicemi vznikne nový kruhový objezd, úsek dešťové kanalizace, stožáry veřejného osvětlení a oplocení,“ vyjmenoval zástupce zadavatele výběrového řízení Milan Konečný.

Celková délka opravovaných části dosáhne téměř devíti kilometrů.

Opravy silnice

· úseky, které čeká oprava: od křižovatky v Terezíně po Kobylí, od konce Bořetic po křižovatku za Velkými Pavlovicemi

· předpokládané náklady: 113,3 mil. Kč (bez DPH)

· délka oprav: 8,9 km

· plánované dokončení: do konce srpna 2018