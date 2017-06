Srnka zapadlá v blátě, pes ve dvoumetrové díře. Hasiči zachraňovali zvířata

Hodonínsko - Hned dvakrát během víkendu zachraňovali hasiči na Hodonínsku zvířata.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Simona Zpěváková

"V neděli kolem sedmé hodiny ranní zapadla srnka do bláta ve vodní nádrži v Dambořicích. Hasiči ji vytáhli, nezranila se a odběhla do lesa," sdělil mluvčí jihomoravských hasičů Jaroslav Mikoška.

V sobotu o půl šesté večer spadl do dvoumetrové hloubky pes v Blatnici pod Svatým Antonínkem. "Nebylo jasné, komu patří. Zástupci obce ho zatím uístili do kotce a rozhodnou, co dál," dodal Mikoška.

Podle něho nejsou podobné případy nijak neobvyklé a pro hasiče je to běžná součást jejich práce. V březnu dokonce zchraňovali ve Veselí nad Moravou bobra zaklíněného v plotu. Strážníci tehdy použili smyčku na přidržení, hasiči pomocí hydraulického zařízení roztáhli tyče plotu. Nezraněný bobr odkráčel do vody.