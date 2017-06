Stavba hodonínské cyklověže má začít v září

Jižní Morava /INFOGRAFIKA/ – Horko, kolony a rozkopané cesty. S takovým programem patrně i letos zahájí Jihomoravané cestu na letní dovolené. Každoročně to trápí třeba Pavla Skoupila, který míří na jih do Itálie. „Na letní opravy silnic jsem si už zvykl. V zimě by je silničáři opravovali dost těžko. Snažím se proto jezdit hlavně v noci, kdy je provoz menší a i omezeními se dá projet," okomentoval letní provoz řidič.