Strach o úrodu: na Hodonínsku mohou teploty do konce týdne padnout až k minus 18

Jižní Morava – Teploty až minus osmnáct stupňů Celsia, silný vítr a sněžení. Tak bude podle meteorologů vypadat mrazivý konec týdne na Hodonínsku, Břeclavsku a Znojemsku.

Nízké teploty znamenají problémy například pro zemědělce. Například vinnou révu nijak neohrozí mrazy kolem minus deseti, ovšem nižší hodnoty na teploměru už ano. „Teploty kolem minus patnácti až minus dvaceti mohou zničit nejen vinnou révu, ale všechny rostliny," potvrdil vinař Tomáš Krist z Milotic na Hodonínsku. Při asi minus sedmnácti už hrozí poškození oček.

Od Znojma na východ si zemědělci přejí alespoň trochu sněhu. Při holomrazu kolem sedmi až deseti stupňů pod nulou se totiž mohou potrhat kořínky rostlin. „Sice je to nezničí, ale na jaře jim to sníží příjem vody a živin a rostlina tak může být slabší. Proto si přejeme, aby napadly nejméně dva centimetry sněhu," řekl ve středu ředitel zemědělské společnosti Agro Stošíkovice na Znojemsku Libor Kahoun.

Počasí do sobotyČtvrtek

• Den: nejvýše –5 až –1 °C

• Noc: kolem –8 °C

Pátek

• Den: nejvýše –8 až –4 °C

• Noc: nejméně –7 až –11 °C

Sobota

• Den: nejvýše –8 až –4 °C

• Noc: nejméně –10 až –14 °C, ojediněle až –18 °C

*zdroj: ČHMÚ

Mráz naopak až zase tolik nevadí silničářům, ačkoliv pod minus sedm stupňů přestává účinkovat posypová sůl. „Při tak vysokých mrazech se ale nepředpokládá, že by mohlo sněžit," reagoval vedoucí Správy a údržby silnic na Břeclavsku Ladislav Hádlík.

Až do soboty mají jít teploty postupně dolů. Zatímco ve čtvrtek má být maximálně minus jeden přes den a kolem minus osmi v noci s větrem s rychlostí v nárazech až patnáct metrů za vteřinu, v pátek uvidí lidé na teploměrech přes den nejvýše minus čtyři a až minus jedenáct v noci. „V sobotu klesnou noční teploty až na čtrnáct stupňů pod nulou, ojediněle až k minus osmnácti. Nejvyšší denní teploty dosáhnou minus čtyř," uvedla Ivana Záluská z Českého hydrometeorologického ústavu. Objevit se má i sněžení. V neděli meteorologové očekávají mírné oteplení.

Při takto nízkých teplotách by si měli dávat pozor hlavně starší lidé, rodiče pak musí dohlédnout na kojence a malé děti. Mezi ohrožené skupiny patří také kardiaci a astmatici. „Tito lidé by se měli mrazům vyhnout, neměli by chodit ven. Při takových teplotách pomůže i dostatek teplých tekutin," poradila praktická lékařka Miroslava Neduchalová ze Svatobořic-Mistřína na Hodonínsku.