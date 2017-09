Taxikářům bez průkazu nově hrozí až stotisícová pokuta

Jižní Morava – Novela upravuje postihy taxikářů a je zaměřená proti provozovatelům takzvané černé taxislužby, tedy jízdy bez platného průkazu. Těm hrozí pokuta až sto tisíc korun. Oficiálním taxikářům, kteří služby předraží nebo nepoužijí taxametr, pak hrozí okamžité odebrání průkazu.

Ilustrační fotografie.Foto: DENÍK/Tomáš Škoda

„Cílem bylo omezit tyto podvodné praktiky a zároveň umožnit obcím použít novelu i v lokálních podmínkách,“ uvedl sociálně demokratický senátor Jan Hajda.

Nově mohou obce uzpůsobit zákon místním poměrům. „Mohou třeba samy rozhodnout, jestli budou po taxikářích vyžadovat dopravně psychologické vyšetření nebo požadovat zkoušku z místopisu a obsluhování taxametru,“ řekl senátor.

Taxikáři na jižní Moravě úpravu neuvítali. „Podle mého názoru berou všechny tyto změny podle případů z Prahy. Místní podmínky v malých městech a obcích jsou zcela odlišné a nelze je tady aplikovat. Například v Břeclavi nás konkurenční tlak nutí ceny spíše snižovat, než je zvyšovat,“ uvedl břeclavský taxikář Petr Koníček.

Pokuta za jízdu bez taxametru nebo špatné účtování je podle něho rozporuplná. „Pokud bych měl účtovat pokaždé přesně podle zákona, tak by se mnou kolikrát nikdo nejel. Správně by měl zákazník platit i za každé zastavení a čřekání. Jenže to by se lidé v Břeclavi nedoplatili kvůli permanentním kolonám v centru města. Z tohoto důvodu některé zastávky neúčtuji. Ale už tím porušuji zákon a můžu dostat pokutu,“ upozornil taxikář.

Strážníci na jihu Moravy mnoho přestupků taxikářů řešit nemusí. „V současné době se na novelu zákona připravujeme. Momentálně jsme oprávněni odebrat průkaz taxikáře po opakovaných přestupcích. Stížnosti se u nás pohybují za rok a půl v řádech jednotek,“ informoval například mluvčí břeclavské městské policie Zdeněk Novák.

Na Hodonínsku je situace ještě klidnější. „Za rok a půl si nevzpomínám ani na jeden případ, kdy by nás někdo volal kvůli předražení jízdného,“ uvedl ředitel městské policie v Hodoníně Jindřich Vašíček. Dodal, že strážníci většinou řeší případy týkající se zákazníků, kteří se snaží odejít bez placení.

Odlišnou situaci na jižní Moravě a v Praze potvrzují obyvatelé. „Osobně jsem nezaznamenal, že by taxikáři na Znojemsku zákazníky okrádali. Dva roky jsem žil v Praze a situace je velmi odlišná. Nedá se vůbec srovnávat,“ řekl obyvatel Znojma Jiří Jelínek.

ADAM PAVELKA