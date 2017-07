OBRAZEM: Terezínští vinaři otevřeli své sklepy. Už podvanácté

Terezín – I přes nepříznivou předpověď počasí lákala pozvánka dvanáctého ročníku otevřených sklepů v Terezíně na tradičně slunečný prázdninový víkend. Pozvánka nelhala, předpověď se nevyplnila. A tak nic nebránilo tomu, aby téměř čtyři stovky návštěvníků využily pohostinství dvanácti otevřených sklepů a strávily odpoledne mezi třemi kaskádovými uličkami v malebné obci Terezín. Od pravého poledne vinaři ve svých sklepech nabízeli k ochutnání kvalitní vína.

Akce je každoročně pořádána Spolkem Terezínských vinařů. Ten navazuje na tradici předků, kteří před šestasedmdesáti lety založili spolek s názvem Vinařská besídka Terezín. Členové zajišťují v průběhu roku místní malé ochutnávky vín, prezentují se v hodovém průvodu ve svých typických modrých zástěrách, v místním kostele se účastní pravidelného svěcení vína a mše svaté za vinaře. Pořádání Dne otevřených sklepů je hlavní událostí spolku.

Jedinou ženou a také nejmladší členkou spolku je Simona Mančíková. ,,Otevřených sklepů jsem se účastnila vždy. Buď jsem chodila v kroji a koštovala nebo pomáhala taťkovi ve sklepě. Vloni jsme si s přítelem pronajali vinohrad, vyrobili víno a nyní poprvé otevřeli sklep,“ říká Mančíková. Přestože ve spolku není dlouho, ráda by pomohla jemu i obci. ,,Jsem ve spolku teprve rok, ale ráda bych do něj vnesla mladický šmrnc, zpropagovala jeho činnost a především Terezín,“ dodává žena. Jejím cílem je především to, aby lidé nevnímali Terezín jako dědinu po cestě do Brna, ale jako obec, kde se vyrábí opravdu kvalitní a chutné víno.

Na akci si Mančíková nejvíc cenní toho, že se nese v rodinném duchu a že se vinaři návštěvníkům věnují. Díky tomu se otevřené sklepy těší čím dál větší oblibě, o čemž svědčí i návštěvnost. Koštovat přijeli lidé z Hodonína, Brna, Zlína i Prahy. Dokonce bylo slyšet angličtinu. Petr Svoreň pochází ze slovenského Sence. ,,V Terezíně jsem si našel manželku. A už pět let se otevřených sklepů účastníme společně obě rodiny. Jsme takoví Hujerovi,“ říká Svoreň.

Vinaři naplánovali kulturní program až do půlnoci a vystoupila v něm cimbálová muzika Rubáš z Buchlovic a mužský pěvecký sbor z Hovoran. Na závěr programu návštěvníci zhlédli ohňovou show.