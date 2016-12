Tipy na Vánoce a Silvestra: Živý betlém? Zapojí se i krojovaní

Hodonín – Hodonínská zoologická zahrada otevře denně i o vánočních svátcích od devíti ráno do čtyř hodin odpoledne. Ve středu navíc v tamním útulku začala akce Vánoce pro psí kamarády. Je otevřený od deseti do sedmnácti, na Štědrý den pak do dvanácti hodin. „Lidé mohou pejsky potěšit i dárkem v podobě granulí, konzerv, pamlsků, dek, misek, přípravků proti blechám, oblečků či jiných chovatelských potřeb," uvedla mluvčí zoo Iva Uhrová.