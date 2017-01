Tři hvězdy od Pohlreicha visí na restauraci v Hodoníně

Hodonín - Tři hvězdy si hned napoprvé vysloužila hodonínská restaurace Westy v pořadu televize Prima Ano, šéfe. Uvádí ho známý šéfkuchař Zdeněk Pohlreich. Hodnotí restaurace a radí jim s nápravou.

Westy vedou manželé Westermairovi. Ludwig Westermair pochází z Rakouska a gastronomii se věnuje přes čtyřicet let. V restauraci vaří pouze on. Jana Westermairová řeší administrativu a stará se o servis.

Podnik založili předloni. Specializují se na rakouskou alpskou Hausmannkost, tedy domácí kuchyni. „Nepoužíváme dochucovadla, vaříme pouze z čerstvých surovin. Naše kuchyně využívá hlavně telecí maso, hodně hovězího a zvěřiny. Kombinace jídel a přílohy k jídlům jsou trochu jiné, než jsou místní zvyklí," vysvětluje Jana Westermairová.

Dvojice se do Hodonína přestěhovala poté, co otec Westermairové onemocněl. Chtěla s péčí pomoci matce. Přihláška do pořadu byl její nápad. „Manžel byl ze změny prostředí velmi rozčarovaný. Vztahy s pronajímatelem či dodavateli nebyly takové, na jaké byl zvyklý. Hledala jsem možnost, jak ho podpořit," říká.

Pohlreichovi napsala osobní dopis. Chtěla ukázat, jak se Rakušanovi podniká v České republice. „Za dva dny se mi ozvali, že mají zájem. Už při ochutnání Zdeněk Pohlreich jídlo pochválil. Řekl, že tady nemá kuchaře co učit, že se spíš něco přiučí on," tvrdí. Díl s Westy televize teprve odvysílá.