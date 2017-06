U přístaviště vysází vinohrad. Uprostřed bude oranžerie

Veselí nad Moravou – Stovky až tisíce keřů révy vinné, mezi nimi kulturně-vzdělávací vinařský areál s nádvořím, místem pro someliérské kurzy, recepcí u oranžérie z devatenáctého století a také s apartmány. Tak má do pěti let vypadat území po pravé straně přístaviště na Baťově kanálu a jen kousek od historického centra Veselí nad Moravou na Hodonínsku.

Vizualizace k vítěznému návrhu společnosti Vinařství Veselí nad Moravou na využití prostoru bývalé Salajky a Zahradnictví v sousedství veselského přístaviště.Foto: archiv města Veselí nad Moravou

Právě tento záměr totiž vyhrál v pondělí veřejnou soutěž na prodej práva stavby a následně i městských pozemků v areálech bývalé Salajky a Zahradnictví u veselského zámku. „Předpokládáme, že začneme stavět do jednoho či dvou let, jakmile se vyřeší náležitosti. Podmínka je dokončení do pěti let,“ řekl zástupce vítězného Vinařství Veselí nad Moravou Martin Gajoš. Firma vznikla jako projekt pražské developerské společnosti Trigema Travel letos v dubnu.

V hektarovém areálu po bývalém depu vlaků a zahradnictví, kde už na začátku devatenáctého století plodily ananasovníky a pomerančovníky, má proinvestovat kolem 130 milionů korun. Právě na pozemcích Zahradnictví zamýšlí kulturně-vzdělávací areál.

Dominanta bude moderní přízemní kruhová budova navazující na vydlážděné nádvoří. Vstup do haly a konferenční prostor se otevře směrem k laguně. „Uvažuje se s řešením areálu tak, abychom nezablokovali další rozšíření přístavu,“ upozornil starosta Miloš Kozumplík s tím, že se počítá do dvou let s jeho modernizací a rozšířením.

Ve středu vinařského areálu bude historická oranžérie, uzpůsobená jako zahradní altán, vedle ní recepce a toalety. „Areál se může stát turistickým cílem, je architektonicky zajímavý a mohly by se tam pořádat jak ukázky vinohradnictví a výroby vína, tak i sommeliérské kurzy. Agroturistika je teď populární,“ uvedl Gajoš.

Naopak Salajka se má přeměnit na ubytování apartmánového či hotelového typu pro návštěvníky vinařského areálu a přístaviště. Kryté parkování má být pod domem v úrovni přízemí. „Prodáváme právo stavby, což umožňuje silnému developerovi investovat, ale město si dozoruje potřebnou kontrolu nad tím, co se na pozemcích vznikne,“ sdělil místostarosta Petr Kolář s tím, že po dokončení tam má přibýt třicet nových pracovních míst.

Většina opozičních zastupitelů je ale k vítěznému záměru zdrženlivá. „Očekával jsem konkrétnější a průhlednější vyložení cílů a aktivit vítězné firmy a také jednoznačné zdůvodnění, z kterého by vyplynul prospěch pro naše město a okolí,“ prohlásil zastupitel Ivan Ohlídal.

Na vinařskou turistiku chtějí zacílit i v sousedním Bzenci, kde koncem srpna spustí vinařský komplex s moštárnou v areálu bývalého zemědělského družstva společnost Vinný dům. „Zájemci si u nás objednají nejen prohlídku vinařství či klasickou řízenou degustaci až pro osmdesát lidí, ale také svatbu ve vinařství, firemní akce či zážitkovou gastronomii s nejlepšími víny,“ nastínil ředitel vinařství Jiří Uřičář.