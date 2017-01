Učitelka z Domanína se stala Jihomoravskou Ámoskou

Domanín /VIDEO/ – Letošní Jihomoravskou Ámoskou se stala domanínská učitelka základní školy Alena Kocourková. V anketě Zlatý Ámos, který vybírá nejoblíbenější učitele v České republice, tak postupuje do březnového semifinále.Na první kolo do Brna ji doprovodili i tři její žáci, jedenáctiletý Jaroslav Řihák z Těmic, desetiletá Silvie Tihlaříková z Těmic a desetiletá Michaela Kosíková z Domanína. Ti museli předstoupit před porotu a obhájit svůj návrh. Součástí bylo i představení. Děti recitovaly báseň o tom, jak je paní učitelka provedla prvními pěti ročníky.

Alena Kocourková ze základní a mateřské školy v Domaníně se stala Jihomoravskou Ámoskou.Foto: DENÍK/Roman Dolejský

Jak dlouho se již pohybujete ve školství?

Nedávno jsme s dětmi spočítaly, že už je to jednatřicet let. Ve školství se pohybuji od mých devatenácti let. Napřed jsem byla vychovatelka, postupně jsem si ale dodělala i vše potřebné pro povolání učitelky.

Jako učitelka nižšího stupně vyučujete všechny předměty, máte ale nějaký nejoblíbenější?

Nejradši mám asi češtinu, ale učím ráda všechno. Na tom prvním stupni je to taková zábava s dětmi.

Je vidět, že máte ráda děti, máte i vlastní?

Ano. Vdala jsem se na gymnáziu a ještě před maturitou se mi narodil chlapeček. Pak jsem měla dalšího chlapečka, to už jsem byla vychovatelkou v Moravském Písku. Potom se mi narodil třetí chlapec. Po mateřské jsem šla na základní školu do Žeravic. Tam se mi narodil čtvrtý syn. Pak jsem nastoupila do Domanína. Jsem už babičkou, mám čtyři vnoučata.

Pracujete v Domaníně, ale žijete v Uherském Hradišti. Neuvažovala jste o práci tam?

Ne, neuvažovala. Líbí se mi v Domaníně, líbí se mi v malotřídce, znám zde spoustu odrostlých žáků, kteří už nám vodí vlastní děti. Rodiče jsem tak poznala už jako žáčky. Na vesnici je škola jiná než ve městě. Je mi tady dobře.

Co je podle vás tím důvodem, že si vás děti tak oblíbily, co děláte jinak?

Snažíme se tady u nás, a nejenom já, ale i ostatní paní učitelky a pan ředitel, dát jim základy a dostatečně je procvičit, aby děti neměly na druhém stupni problémy. Snažím se dětem rozumět, být s nimi kamarádka, i když jsem o hodně starší. Jezdíme hodně po výletech, po exkurzích, za odměnu je beru do kina, jezdíme i k nám na chatu.

Ke slovu se v rozhovoru dostaly i všechny tři děti. První otázky směřovaly na Jaroslava Řiháka:

Proč je podle tebe paní učitelka nejlepší?

Bere nás všude na výlety a je prostě nejlepší. Soutěž našla na internetu moje mamka a Silvina mamka a zeptaly se nás, jestli chceme přihlásit paní učitelku, no a my jsme řekli jo.

Básničku pro paní učitelku jste skládali jenom vy tři, nebo vám někdo pomáhal?

S básničkou nám pomáhaly mamky a opravovaly nám chyby. Potom jsme ji recitovali v Brně, porota nám pokládala ještě další otázky.

Otázka na Silvii Tihlaříkovou:

S básničkou jsi taky pomáhala? A jak dlouho ses básničku učila?

Ano. Moc dlouho mi to netrvalo, asi tak pět dní. Pořád si ji ještě pamatuji.

Otázka na Michaelu Kosíkovou:

Zapojíte se i do semifinále?

Ano, máme za úkol vymyslet tři předměty, které paní učitelku charakterizují. Už máme i nějaké vymyšlené. Paní učitelka tam ale musí jet bez nás.

Alena Kocourková• Narodila se v Moravském Písku před 50 lety, žije v Uherském hradišti

• Vychovala 4 děti a nyní je babičkou 4 vnuků

• Ve školství pracuje od 19 let. Napřed jako vychovatelka, poté jako učitelka. V domanínské škole je už 22 let

• Záliby: cestování, hlavně ve svém autě, filmy, čas s vnoučaty, v zimě sáňkování a lyžování