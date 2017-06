Unikátní mlýn má po útoku vandalů už nové perutě i hřídel. Dočká se i nasvětlení

Starý Poddvorov – Unikátní větrný mlýn beraního typu ve Starém Poddvorově na Hodonínsku je opět kompletní. Farář Miloslav Čamek jej při nedělním slavnostním otevření požehnal. Po vandalském útoku z června 2014 se tak konečně otevřel místním i turistům.

Památce vandalové ulomili tři lopatky, které nechali pohozené na zemi.Foto: Policie ČR

„Má nové perutě, které jsme ještě nechali vylepšit, když jsme v materiálu smrk nahradili modřínem. Navíc se loni zjistilo, že prohnila hřídel, takže jsme museli shánět toho, kdo to zvládne udělat. Podařilo se nám sehnat dřevozpracující družstvo v Hradci Králové,“ informoval poddvorovský starosta Ivo Padalík.

Do zvelebení památného mlýna dala obec s podporou ministerstva kultury sedm set tisíc korun. „Navíc jsme tady udělali nové vstupní schodiště z modřínu a dubu, dále elektrickou přípojku, a to především kvůli zabezpečovacímu a kamerovému systému, abychom tak i do příštích let ochránili obecní majetek. Taktéž byla nutná úprava přístupové cesty, která je z hrubého makadamu,“ uvedl starosta.

Od prázdnin by se měla kulturní památka z roku 1870 dočkat také nasvětlení, které bude fungovat do půlnoci. „Od prázdnin zahajujeme prohlídky s průvodce, budou každou sobotu a neděli od deseti do sedmnácti hodin. Jinak si ji zájemci v minimálním počtu čtyř lidí musejí předem objednat,“ doplnil Padalík.

V areálu mlýna ještě obec plánuje vyčištění studny, zřízení datového připojení a nabíjecí zásuvku pro elektrokola.

Mlýn poničili neznámí vandalové před třemi lety. Podle policie způsobili škodu za sto dvacet tisíc korun. „Nakonec se nepodařilo zjistit pachatele,“ uzavřela policejní mluvčí Kamila Haraštová.