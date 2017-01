Uzavřené pobočky České spořitelny: lidé musí pro své peníze kilometry daleko

Hodonínsko – Nejdříve zrušila Česká spořitelna v září pobočku ve Vracově, v listopadu následovala další ve Velké nad Veličkou. Tam od Nového roku mohou klienti využívat alespoň mobilního bankéře na místním obecním úřadu.

Pobočka České spořitelny ve Vracově koncem září skončila. Aspoň bankomat ve městě zůstal.Foto: DENÍK/Roman Dolejský

To je ale pro řadu lidí na Horňácku málo. „Pobočka nám velice chybí. Byli jsme na ni zvyklí, máme tady velkého zaměstnavatele, který dává práci mnoha lidem z Velké i celého Horňácka a peníze posílá na účet. Ne všichni mají kartu do bankomatu, a jezdit si vybírat výplatu až do Veselí nad Moravou je špatné," řekl Veličan Petr Kohůt.

Vedení střediskové, téměř třítisícové, obce se snažilo pobočku pro místní zachránit, avšak nepochodilo. „Alespoň, že nám zůstal bankomat. Navíc nám spořitelna nabídla od tohoto roku službu mobilního bankéře, který bude k dispozici každé úterý u nás na úřadě. Bude tu ale jen pro obchodní služby, tedy bez možnosti vkladu a výběru hotovosti," sdělil velický starosta Jiří Pšurný.

Důvodem pro zrušení bylo snížení návštěv. „Nechceme mít pobočky, které jsou prázdné, proto jsme se po pečlivé analýze rozhodli uzavřít ty, které klienti téměř nevyužívají. Typicky jde o pobočky s dvěma či třemi zaměstnanci, které jsou otevřené jen několik dní v týdnu, navštíví je denně v průměru 1,5 klienta a z devadesáti procent v nich dělají jenom hotovostní operace," vysvětlila Pavla Kozáková z tiskového centra České spořitelny.

Pobočka nefunguje už dva měsíce. Jedna z posledních ran, která jí postihla, byla říjnová bankovní loupež. „Pobočku ve Velké jsme plánovali uzavřít ke konci ledna, s ohledem na bezpečnostní situaci jsme však její provoz už ukončili," doplnila Kozáková.

Maskovaná a ozbrojená dvojice po loupeži zmizela za nedalekými státními hranicemi se Slovenskem. Kriminalisté po nich stále pátrají. „K případu nebudeme v průběhu vyšetřování poskytovat žádné informace," uvedl policejní mluvčí Petr Zámečník.

Podobně jako ve Velké se musejí obejít bez služeb spořitelny také ve Vracově. Klienti tak jezdí do Bzence, nebo až do Kyjova. „Jednali jsme s vedením v Brně, ale nakonec u nás zůstane jen bankomat. A to jen díky tomu, že jsme jim nabídli nové prostory naproti kostela," přiblížil situaci vracovský starosta Jaromír Repík.

Radnice navíc počítá s tím, že se bankomat v budoucnu opět přestěhuje. Nově by měl být pak umístěný v plánovaném obecním domě, který je nyní ve stadiu přípravy výběrového řízení na projektovou dokumentaci pro územní řízení.