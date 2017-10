V Břeclavi uschovají cyklisté kola ve věži. Hodonín plánuje stavbu na příští rok

Jižní Morava – Ještě letos má vyrůst parkovací cyklověž pro uschování kol v Břeclavi. Její výstavbu plánují také v Hodoníně.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Iva Najďonovová

Přes školní rok jezdí Jan Hloch na kole pravidelně na břeclavské vlakové nádraží. Odtud pak cestuje vlakem do Brna, kde studuje. Proto stejně jako desítky dalších Břeclavanů vítá návrh vedení města na vybudování cyklověže, kde si budou moci cyklisté schovat své stroje. „Jde o fajn nápad. Podobnou úschovnu určitě uvítám. A při počtu kol u nádraží věřím, že rozhodně nejsem sám,“ řekl Hloch.

Břeclav se stane teprve čtvrtým městem v České republice, kde tato plně automatizovaná úschovna na kola vyroste. Vznikne právě u vlakového nádraží blízko cukrárny Delikana. „Už jsme vysoutěžili zhotovitelskou firmu. Když brzy uzavřeme smlouvu, ještě na podzim chceme stavět,“ informoval břeclavský místostarosta Svatopluk Pěček.

Základ věže bude z betonu, navazovat bude montovaná ocelová konstrukce, do níž nemají cyklisté přístup. Věž bude mít kapacitu 118 kol. Náklady na výstavbu jsou asi dvanáct milionů korun. „Devadesát procent nákladů, tedy asi deset milionů korun, pokryje dotace z ministerstva pro místní rozvoj. Zbytek doplatí město,“ přiblížil Pěček.

O parkovací věži

∙ Parkování bude k dispozici čtyřiadvacet hodin denně.

∙ Kola budou po celou dobu uložení pojištěná, na jejich ukládání dohlíží kamery.

∙ Uložení i výdej kola jsou zcela automatizované.

∙ Cyklista dostane parkovací lístek s čárovým kódem podobný tomu z parkovišť pro auta.

∙ Zaparkovat ve věži bude možné kola až do padesáti kilogramů, i elektrokola.

∙ Počet volných míst si zjistí lidé pomocí chytrého telefonu, iPadu nebo na internetových stránkách.

Cyklověž už úspěšně slouží v Hradci Králové, Přerově a Pardubicích. Krok vedení břeclavské radnice vítá i opoziční lidovecký zastupitel Richard Zemánek. „Mám zprávy z Pardubic, že věž tam úspěšně funguje. Jakoukoliv službu pro cyklisty v Břeclavi vítám všemi deseti,“ reagoval Zemánek.

V prostoru před nádražím zůstanou také stojany na kola, i když už ne v takovém množství jako nyní. „Jsou lidé, kteří mají staré kolo a nebudou platit za parkování, a nebo ti, co přijedou na poslední chvíli a nestihli by vlak,“ sdělil Pěček.

Cena za uschování kola na jeden den by podle něj měla být pět korun, stejně jako u jiných cyklověží. Lidé si mohou na svém bicyklu nechat také věci včetně cyklistických doplňků. „Každá věc něco stojí. Pokud to bude pětikoruna, nikoho to nezabije a zároveň to pomůže zaplatit provoz,“ myslí si Zemánek.

Nové parkování pro kola vzniknou také na vlakovém nádraží v Hodoníně. I tam vyroste parkovací cyklověž pro téměř sto dvacet kol. „Pokračuje výběrové řízení, takže na jaře bychom snad mohli stavět,“ uvedl hodonínský místostarosta Ladislav Ambrozek.

Náklady město odhaduje na deset milionů, většinu má pokrýt dotace. „Způsob parkování je velmi jednoduchý, doba odbavení úschovy je do pětadvaceti sekund,“ podotkl vedoucí odboru rozvoje města Dalibor Novák.

Také v Hodoníně zřejmě jednodenní úschova vyjde na pět korun.