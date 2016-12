V hodonínské zoo otevřou o Vánocích každý den. A zvířata dostanou dárky

Hodonín – Hodonínská zoologická zahrada otevře denně i o vánočních svátcích od devíti ráno do čtyř hodin odpoledne. Ve středu navíc v tamním útulku začala akce Vánoce pro psí kamarády. Je otevřený od deseti do sedmnácti, na Štědrý den pak do dvanácti hodin. „Lidé mohou pejsky potěšit i dárkem v podobě granulí, konzerv, pamlsků, dek, misek, přípravků proti blechám, oblečků či jiných chovatelských potřeb," uvedla mluvčí zoo Iva Uhrová.

dnes 12:13 SDÍLEJ:

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Petra Čechová

Na Štědrý den se pak mohou zájemci zúčastnit komentovaného krmení a předávání dárků zvířatům. Začíná hodinu před polednem. Lidé však mohou přilepšit cizokrajné fauně po celý prosinec. „Mohou přinášet různé dobroty, například mrkev, jablka, banány, piškoty, sušené ovoce, neslané oříšky, semínka či pečivo," vyjmenovala mluvčí. Nový rok zahájí v zoo slavnostně. Na prvního ledna hodinu po poledni je naplánované předání narozeninového dortu šimpanzovi. V zahradě připravili dáreki pro návštěvníky, mohou si pořídit poukaz na zážitkový program Jeden den ošetřovatelem v zoo.

Autor: Petr Turek