V muzeu připomenou památnou bitvu. Vstup na výstavu bude zdarma

Hodonín - Významnou bitvu československých dějin, která se odehrála před sto lety u Zborova na nynější západní Ukrajině, si v neděli připomenou v Masarykově muzeu v Hodoníně. „Jako vzpomínku na tuto památnou bitvu jsme se rozhodli vyvěsit státní vlajku. A také volně zpřístupnit aktuální výstavu Srdečně zdravím a vřele líbám, která je věnovaná našim mužům bojujících na všech frontách první světové války," informovala hodonínská historička Hana Sýkorová.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Erika Benešová

Připomněla, že právě u Zborova na sebe českoslovenští dobrovolníci upozornili natolik výrazně, že ruská prozatímní vláda poté nebránila dalšímu formování jejich vojenských jednotek. Ty jsou spojené s organizační prací Tomáše Garrigua Masaryka, kterému je věnovaná stála expozice hodonínského muzea. Také ona bude v neděli přístupná návštěvníkům zdarma. „Muzeum bude otevřené od třinácti do osmnácti hodin," podotkla Sýkorová.

Výstava Srdečně zdravím přibližuje muže v uniformách v zákopech první světové války prostřednictvím jejich dopisů, deníků a fotografií. „Připomíná jmenovitě všechny vojáky občany Hodonína a seznamuje blíže s některými jejich osudy," uvedla pracovnice muzea Lenka Škrabalová.

Pozdravy z fronty· kde: Hodonín, Masarykovo muzeum, zámeček

· co: korespondence, deníky a fotografie ze života vojáků na frontách první světové války

· termín: do 1. října

· vstupné: dospělí 30 Kč, důchodci 15 Kč, studenti a děti 6-15 let 10 Kč

· bonus: v neděli 2. července je vstup zdarma