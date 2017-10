V nafukovacím člunu projel Amazonii. Hodonínský cestovatel se vrací domů

Hodonín /FOTOGALERIE/ – Na kole překonal Pamír, Andy nebo Saharu. Na člunu plul Amazonkou. Spal v téměř padesátistupňovém horku i v osmnáctistupňovém mrazu. Zoufalé chvíle zažil, když ztroskotal v Karibském moři. „Přišla obrovská vlna zleva, ale zároveň taky odnikud a pak už jsem jenom letěl vzduchem: právě jsem se převrátil. Skoro se mi zastavilo srdce,“ vzpomíná hodonínský dobrodruh Matěj Balga.

Právě v pátek kolem půl páté odpoledne se šestadvacetiletý cestovatel vrátí do rodného Hodonína. Před tamní vlakové nádraží, kde téměř před třemi roky na svoji zatím životní cestu vyrazil. Projel dvaačtyřicet zemí na pěti kontinentech. Na kole urazil pětadvacet tisíc kilometrů, další dva tisíce odpádloval na kajaku.

Evidoval také více než dvě stě defektů a osm sjetých pneumatik. „Jeho cestování mě baví, oslovuje a také inspiruje. Kdo to nezažil, tak nepochopí, jak je strašně náročné se některým událostem postavit a podstoupit oběť,“ říká kamarád Balgy Petr Bartoš z Hodonína.

Na páteční závěrečné projížďce z Brna do Hodonína ho doprovodí. „Symbolicky na nádraží dokončím svoji cestu kolem světa. Po třech letech se vracím do Hodonína, na úplně stejné místo, odkud jsem vyjel, jenže z opačné světové strany,“ podotýká Balga.

Ten vyrazil z rodného města 18. října 2014. První dílčí cíl byla východní Asie. „Koupil jsem si nové kolo, samozřejmě z bazaru, a vydal se hledat romantiku a především sebe sama na Hedvábnou stezku. Není to ani tak cesta do Číny, a už vůbec ne za památkami, je to filosofická cesta do nitra mojí duše, poustevnická svatá pouť, na jejímž konci snad budu člověk, jakým jsem si vždycky přál být,“ osvětlil před odjezdem své záměry Deníku Rovnost.

Svoji jízdu Hedvábnou stezkou dokončil v čínském Chianu na přelomu května a června 2015. „Po cestě jsem se naučil italsky a rusky, taky trochu turecky, persky a o něco víc čínsky, pomáhal vyrábět olivový olej, poznal čtvero náboženství a dvakrát se skoro oženil,“ vzpomíná Balga.

Jenže 24. července mu končilo vízum, které čínské úřady neprodloužily. „Ještě ten večer jsem koupil letenku ze Šanghaje na Aljašku,“ vysvětluje dobrodruh. Následně procestoval západní pobřeží Spojených států a Kanady, pak zamířil do střední Ameriky. Na jihu Panamy ale silnice končí.

Na plavbu do Kolumbie tak vyměnil řídítka za pádla. Při této cestě také ztroskotal, z ostrova mu pomohl tamní domorodec Nike Díaz, který mu pomohl i do Kolumbie. Tam si Balga vydělával čtyři měsíce na další expedici – Kajakem Amazonií na nafukovacím člunu. Po jejím úspěšném zvládnutí se dostal až na pobřeží Brazílie, odkud v červnu přeletěl Atlantik do senegalské metropole Dakaru.

Dál už šlapal na sever kolem západního pobřeží Afriky a okrajem saharské pouště. Díky tomu se dostal až do Maroka a potom si projel Pyrenejský poloostrov.

Jeho předchozí cestu Na kole kolem Černého moře, kterou absolvoval v létě 2010, mohli sledovat po návratu také studenti a návštěvníci jeho mateřského gymnázia v aule. „Pokud nás osloví, tak samozřejmě rádi umožníme výstavu i z jeho cesty kolem světa,“ ujišťuje ředitel hodonínského gymnázia Jan Marenčík.