OBRAZEM: Velikonoční strom táhne na 1103 zdobených vajec

Starý Poddvorov - Škrábaná, drátkem omotávaná, zdobená papírovými smotky nebo oplétaná vlnou. Takovými vajíčky pohupuje vítr poprvé také na velikonočním stromě naproti Obecnímu úřadu ve Starém Poddvorově. Je jich celkem 1103, tedy více než lidí, co v obci žije. „Byl to spontánní nápad. Nebazírovali jsme na stylu, důležitá je kreativita, každý může použít techniku, která se mu hodí nejvíce," říká Inka Padalíková, členka místního Klubu seniorů.

Klub si vytipoval pro hlavní velikonoční strom ten bez listí v místním europarku. „Jezdila jsem po světě jako průvodkyně a majitelka cestovní kanceláře a na cestách jsem viděla zajímavé věci. Kdysi dávno jsem v Rakousku narazila na velikonoční strom s vajíčky, i když v menším provedení, než je nyní ten náš,“ přibližuje inspiraci netradičního počinu pro vesnici na Podluží Padalíková.

Nakonec seniorskému klubu pomohla celá obec včetně dětí ze základní školy, a to nejen vajíčky od slepic. Třicítka je totiž i o něco větších, husích. „Větší část jsme navěsili na strom bez listí, který je nejkrásnější, a nyní je vajíčky slitý svrchu dolů. Zbytkem jsme pak ozdobili celý park. Až si lidé zvyknou a zjistí, jak je to krásné, tak bychom se pokusili i o zápis do Guinessovy knihy rekordů,“ pousmála se Padalíková s tím, že nyní se členky klubu střídají v kontrole velikonočního stromu, zvláště za větrného počasí. „Máme velkou radost z velkého zájmu lidí, kteří se na velikonoční strom chodí dívat. Chceme, aby na něm vajíčka vydržela alespoň týden,“ dodává žena.