Velká sláva v malé obci. Josefovští mají novou čistírnu odpadních vod

Josefov /FOTOGALERIE/ – Stavbou století nazval novou čističku odpadních vod starosta Josefova Vojtěch Pospíšil. Ta nyní slouží čtyři sta obyvatelům obce, kapacitně je však připravená na další dvě stovky.

„Na plánovanou čistírnu si vzpomínám, už co by dítě, od osmdesátých let. Přivezla se i nádrž a potrubí, ale nakonec z toho sešlo,“ zavzpomínal při pátečním slavnostním převzetí stavby za doprovodu cimbálové muziky Slovácko mladší starosta.

Znovu se Josefovští o komplex pro zpracování splaškových vod pokoušeli po roce 1989. „S projektovým zadáním se ale začalo až v roce 2007. Za dalších sedm let jsme se dověděli, že ministerstvo zemědělství vypíše dotace pro obce do tisíce obyvatel a o rok později jsme podporu získali, navíc nám ministr udělil dvacetiprocentní výjimku na finanční spoluúčast,“ upozornil Pospíšil.

Díky tomu a také další více než milionové dotaci se mohla do stavby pustit i vesnice s pětimilionovým rozpočtem. I když musela nejdříve celou stavbu předfinancovat. „Doufám, že čistička bude sloužit dlouhé roky ke spokojenosti všem,“ doplnil starosta s tím, že ke stavbě přivedli ještě téměř tři sta metrů kanalizace.

Podle ministra zemědělství Mariana Jurečky, který se účastnil páteční josefovské slavnosti, chybí v republice čističky ještě asi patnácti procentům obcí, zejména těm malým. „V současnosti mohou obce žádat na financování čistíren, kanalizací a vodovodů ze dvou zdrojů. Obce nad tisíc obyvatel směřují žádosti na ministerstvo životního prostředí a obce a místní části do tisíce obyvatel mohou dál žádat o peníze z národních zdrojů u nás,“ uvedl šéf zemědělského rezortu.

Zároveň připomněl těžkosti sídel, kde žijí jen stovky lidí. „Mají menší hustotu zalidnění, takže jsou čističky v přepočtu na jednoho připojeného obyvatele docela nákladné. Nyní tak podporujeme i lokální čistírny u jednotlivých domů, pokud je to pro obec výhodnější,“ dodal Jurečka.