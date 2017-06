Velké Pavlovice se zahalí do oranžové. Ve znamení meruněk i půlnočního vína

Velké Pavlovice /TIPY NA VÍKEND/ - Velké Pavlovice zaplaví meruňky v nejrůznějších podobách. Sklepy otevřou do půlnoci a akci uzavře ohňostroj.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Ilona Pergrová

Meruňkové speciality, jarmark či soutěž v pojídání meruněk na čas oranžovému ovoci ve všech myslitelných variantách zasvětí lidé sobotu ve Velkých Pavlovicích na Břeclavsku. „Příchozí mohou ochutnat meruňkový guláš, smažené meruňky, přesňáky či knedlíky a další jídla," popsala meruňkobraní Karolína Bártová z tamního infocentra.

Meruňkobraní

Kdy: sobota od 10.00

Kde: Ekocentrum Trkmanka, vinné sklepy Velké Pavlovice

Za kolik: 50 korun vstup na meruňkobraní, 800 korun vstup do otevřených sklepů

Největší tahák: ochutnávka v devatenácti sklepech, ohňostroj, meruňkové speciality

V areálu Ekocentra Trkmanka pořadatelé připravili také tvořivé dílny pro děti. Začátek akce je v deset hodin dopoledne. „Lidé si mohou také nechat vyšetřit pigmentová znaménka či změřit tuk v těle," zmínila Bártová.

Na meruňkobraní navazuje v pět hodin odpoledne Víno v oranžovém. V devatenácti sklepech mohou příchozí ochutnávat různá vína až do půlnoci. „Přítel nalévá v jednom z vinařství, takže se tam určitě ukážu," uvedla tamní obyvatelka Barbora Grůzová.

Ve sklepech bude hrát Hudecká muzika Ondřeje Vinklera. „Akce je obohacena závěrečným ohňostrojem, který doplní atmosféru," dodala Grůzová.

JIHOMORAVSKÉ AKCE

Autoblešák

neděle od 8.00

Zboží všeho druhu najdou lidé na netradičním nedělním bleším trhu v brněnském Mariánském údolí. „Prodávající nabízí zboží přímo z kufru svého auta, případně mají věci vyskládané vedle a kolem něj," uvedli na stránkách události organizátoři.

Kde: před Eldorádem v Mariánském údolí, Brno

Za kolik: 10 korun

Letecký den

neděle od 11.00

Nad Břeclaví bude v neděli rušno, protože tamní aeroklub pořádá již tradiční letecký den. „Program začíná v jedenáct hodin statickými ukázkami a lety," uvedli pořadatelé. Účastníky čeká mimo jiné i exhibice vítěze mistrovství republiky v akrobacii kluzáků či možnost proletět se vrtulníkem.

Kde: letiště Břeclav

Za kolik: vstup zdarma, parkovné 50 korun

Dvanáct sklepů se otevře lidem

sobota od 12.00

Už po dvanácté se v Terezíně na Hodonínsku otevřou vinné sklepy soustředěné do tří svérázných uliček. „Jezdí k nám hosté až ze severních Čech i Slovenska," uvedl za pořádající vinaře Vítězslav Vrba. Zájemcům se otevře dvanáct sklepů, kde příchozí potěší Mužský pěvecký sbor z Hovoran. Od sedmi hodin večer začíná posezení u cimbálu.

Kde: areál vinných sklepů, Terezín

Za kolik: 300 korun

Pochod z Olšan do Vítovic

pátek od 19.45

Pětikilometrová večerní procházka lesem čeká na účastníky pochodu, který na dnešek naplánovali sokoli z rousínovských Vítovic. Zájemci vyjedou autobusem do Olšan a dojdou na vítovické hřiště Sokolák. „Akce je určená hlavně pro děti. Na hřišti je čeká opékání špekáčků i soutěže," lákal člen Sokola Jiří Šmerda.

Kde: Olšany

Za kolik: zdarma

Vyrazí na věž s ponocným

pátek od 20.00 do 22.00

Na první letošní letní prohlídku radniční věže ve Znojmě s ponocným se mohou vydat zájemci již dnes. Na šestašedesát metrů vysokou stavbu musí lidé vystoupat po téměř osmi stech schodech. V roli ponocného se představí muzikant a trumpetista Miroslav Kubák. „Nechť jsou srdečně vítáni ti, kdo do starobylého Znojma zavítali, aby nejen dobrého vína koštovali, ale především vědomostí o kraji načerpali," pozval Kubák.

Kde: Znojmo

Za kolik: 35 korun dospělí, snížené vstupné 25 korun

Další tipy z Blanenska

PROHLÍDKA BÝČÍ SKÁLY

Kdy: sobota a neděle od 9.00 do 16.00

Kde: Býčí skála u Křtin

Za kolik: 50 korun dospělí, 30 korun děti do patnácti let

Největší tahák: prohlídka běžně nepřístupné jeskyně



LAZINOVSKÁ LÁVKA

Kdy: sobota od 14.00

Kde: rybník na letišti v Lazinově

Za kolik: vstupné dobrovolné

Největší tahák: jízda po jednadvacet metrů dlouhé lávce, punkové koncerty

Další tipy z Brna

NOC V KASEMATECH Kdy: sobota od 22.00

Kde: hrad Špilberk, Brno

Za kolik: 250 korun

Největší tahák: přenocování v potemnělých celách, nocležníky čeká i tvrdá vězeňská práce



NOVOLÍSKOVECKÉ HODY

Kdy: pátek od 18.00, sobota od 15.00

Kde: Pálenice Nový Lískovec

Za kolik: 70 korun za taneční zábavu Největší tahák: krojovaný průvod Novým Lískovcem

Další tipy z Břeclavska

HURÁ PRÁZDNINY

Kdy: sobota od 14.00

Kde: H-Park lanové centrum, Břeclav

Za kolik: vstup zdarma

Největší tahák: soutěže, malování na obličej, skákací hrad, obří bubliny



DEN OTEVŘENÝCH SKLEPŮ

Kdy: sobota od 10.00

Kde: sklepy, Hrušky

Za kolik: 500 korun

Největší tahák: dvacet otevřených sklepů, koňský povoz, cimbálová muzika, kapela FiveLive

Další tipy z Hodonínska

BUCHTO, UPEČ SE BUCHTO

Kdy: v sobotu od 16.30

Kde: pohostinství na hřišti, Mikulčice

Za kolik: recept z kynutého těsta

Největší tahák: ochutnávka buchet, kapela Šroti



ZAHÁJENÍ STODOLNÍ SCÉNY

Kdy: v sobotu od 19.00

Kde: Blatnice pod Svatým Antonínkem

Za kolik: zdarma

Největší tahák: slovenská operní sólistka Andrea Vizvári

Další tipy z Vyškovska

HLUBOČANSKÉ HODY

Kdy: sobota od 13.00

Kde: náves Hlubočany

Za kolik: zdarma

Největší tahák: třiatřicátý ročník soutěže o pohár starosty sboru v požárním útoku mužů a žen



120. VÝROČÍ HASIČŮ

Kdy: sobota od 9.00

Kde: Vážany nad Litavou

Za kolik: zdarma

Největší tahák: ukázka techniky se zásahem, požárního útoku mládeže, hašení hořícího auta

Další tipy ze Znojemska

KINEMATOGRAF BRATŘÍ ČADÍKŮ

Kdy: od pátku do neděle

Kde: nádvoří zámku, Moravský Krumlov

Za kolik: dobrovolné vstupné

Největší tahák: romantická komedie Všechno nebo nic



HLAVNÍ POUŤ

Kdy: sobota a neděle

Kde: Hluboké Mašůvky

Za kolik: zdarma

Největší tahák: mše v 18.00 hodin, světelný průvod na kalvárii zájemci si mají vzít s sebou svíce