Veselský Orel chystá sál na squash, judo i gymnastiku

Hodonín – V brance Václav Hladký, na stoperu kapitán Ondřej Kúdela, v záloze dispečer Petr Ševčík a na hrotu útoku ex-sparťan Matěj Pulkrab. Co post, to zajímavé jméno. I když známý trenér Jindřich Trpišovský ve 3. kole MOL Cupu zřejmě pošetří některé klíčové hráče, mají se hodonínští fanoušci na co těšit.