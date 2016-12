Voda v různých skupenstvích nabízí zážitky po celé vánoční svátky

Hodonínsko – Pohádky si nemusejí užívat děti a dospělí o Vánocích jen u televizních obrazovek. Zajímavou možnost mají totiž i na Staré Moravě, která nezamrzá. Díky pohádkové plavbě se na lodi mohou dostat až téměř do centra Hodonína. „Tyto plavby jsou už tradiční. Oficiálně vyplouváme hodinu po poledni – o svátcích i ve všední dny. Poté, pokud je zájem, znovu v hodinových intervalech," informovala manažerka hodonínského přístaviště U Jezu Andrea Řičicová.

Malíř Petr Přikryl připravuje u hodonínského jezu pohádkové postavy na první květen a zahájení plavební sezony.Foto: DENÍK/Petr Turek

Podél řeky cestující uvidí pohádkové postavičky, namalované hodonínským autorem Petrem Přikrylem. „Nedávno jsme tam přidali několik nových. Děti mají plavbu zadarmo, doprovázející dospělí platí padesát korun, navíc si na loď mohou vzít svařené víno či teplý čaj, případně si mohou nápoj dokoupit na plavidle," pozvala manažerka.

Ti, kteří mají raději pobyt v teplé vodě, mohou využít nabídky hodonínských denních lázní. „Jistě je ocení všichni, kteří si po náročném pracovním dnu chtějí dopřát odpočinek a klid či o víkendu vyrazit s přáteli na fajn wellness vyžití a nemuset přitom cestovat na druhý konec republiky," uvedla obchodní náměstkyně lázní Iva Kljunić Briešťanská.

Nový pavilon je otevřený ještě třiadvacátého prosince. Pak následuje dvoudenní přestávka. Wellness zóna se následně otevře na Štěpána a bude k dispozici až do čtvrtku. Pouze o svátcích zůstane zavřená sauna v hodonínské městské hale. „Pak máme otevřené od sedmadvacátého až do třicátého," sdělila provozovatelka Jana Kadlecová.

Podobně bude v provozu i ratíškovický krytý plavecký bazén, tedy od úterý až do pátku, a to od šestnácti do dvaceti hodin. „V novém roce otevřeme pro veřejnost v úterý třetího ledna," doplnila zodpovědná vedoucí Helena Střížová.

Lidé, kteří jsou příznivci spíše vody v jiném skupenství, tedy ledu, mohou využít kluziště zimního stadionu v Hodoníně. Veřejné bruslení je od tohoto pátku každý den až do středy. Například na Štědrý den je od 10.30 do 12.00 a pak odpoledne mezi 14.30 a 16.00.

Zájemci si mohou zabruslit také na venkovním kluzišti v Kyjově. Do pátku od osmi ráno až do večera, v sobotu a neděli pak jen dopoledne od 10.00 do 11.30. Podobnou nabídku mají na kluzišti v Dambořicích, ale především s tím rozdílem, že v neděli mají zavřeno.

Zato milovníci sjezdového lyžování se dočkají toho, jak konečně pojedou po sněhu z kopce. Na Horňáckém ledovci, tedy ve Skiparku Filipov, by měla tento pátek od devíti ráno odstartovat nová sezona. „Sjezdovka bude v provozu po celé svátky, rozjedeme i lyžařskou školu. Novinkou je u bufetu nový přístřešek pro kuřáky," dodal prezident veselského Sportovního klubu lyžování Luboš Žák.