Volby: Hodonínsko nabízí stovku kandidátů

Hodonínsko - Za necelý měsíc se otevřou volební místnosti, v nichž budou lidé odevzdávat hlasy pro své favority pro poslaneckou sněmovnu. Voliči na jižní Moravě mohou vybírat ze šestadvaceti kandidátek, na nichž se nachází zhruba stovka kandidátů z hodonínského okresu.

Ilustrační foto.Foto: Deník/Libor Plíhal

„Účast se dá předpokládat mezi padesáti a šedesáti procenty voličů. V tuhle chvíli nemáme žádnou mimořádnou situaci, která by zmobilizovala lidi. Kauzy kolem Babiše tak zřejmě působit nebudou,“ řekl brněnský politolog Lubomír Kopeček, který se specializuje na středoevropský prostor.



Skládat účty a obhajovat své posty budou z hodonínského okresu oba současní poslanci, lídr jihomoravských komunistů Ivo Pojezný z Kyjova i lidovecká trojka Josef Uhlík. „Výhodu mají známí poslanci, jejichž projevy přebírají média. Především komunisti, jsou ale stranou identity, příznivci ji volí právě kvůli nostalgicko-tradicionalistickému základu, nikoli kvůli tomu, že kandidátku v Jihomoravském kraji vede Ivo Pojezný,“ upozornil Kopeček.





Podle něj mohou voliči poslat zástupce pěti až devíti stran. Podle výzkumu analytického střediska Sanep, který vychází už ze zářijového průzkumu, se může do parlamentu dostat až jedenáct politických subjektů. „Z aktuálního průzkumu volebního potenciálu, který ukazuje procento rozhodnutých voličů a maximální hypotetický volební zisk v případě příklonu váhajících voličů k dané politické straně či hnutí více než měsíc před volbami vyplývá, že voliči nejvíce preferují ANO a ČSSD,“ uvedl ředitel Sanepu Oldřich Zajíc s tím, že ANO má i největší skupinu rozhodnutých voličů. „Váhající voliči začleňují do svého volebního portfolia stále častěji SPD pod vedením Tomia Okamury, ale i Piráty, kteří zaujali svojí volební kampaní, a dále Zelené, Starosty a nezávislé,“ doplnil Zajíc.



Pokud by se naplnily pro Babišovo hnutí optimistické prognózy, tak by nebyl bez šance na poslanecké křeslo ani bývalý hodonínský místostarosta Vojtěch Salajka, který obsadil desátou příčku kandidátky.

Voliči odevzdají více než dvacet procent hlasů posledním vítězům, tedy sociálním demokratům, tak by mohl v parlamentu usednout i jejich okresní předseda a lovčický starosta Václav Tvrdý. Horší vyhlídky mají další zástupci regionu, osmička komunistů a exmístostarosta Hodonína Ján Lahvička mladší, a také sedmička občanských demokratů a vacenovická starostka Jana Bačíková.





Poslední průzkum vynesl za KSČM a ODS už na pátou příčku uskupení Tomia Okamury. Díky tomu se zvyšuje i šance pro krajského zastupitele a šardického elektromontéra Lubomíra Španěla, který je na jihu Moravy trojkou SPD. Podle průzkumu mají do sněmovny proklouznout i lidovci, naději na obhájení postu má tak i Josef Uhlík.



Na hranici zvolitelnosti jsou podle zmíněné ankety TOP 09 a Piráti s lídrem Radkem Holomčíkem ze Strážnice. Na podobných číslech jsou Realisté, Starostové, nezávislí a Zelení.



Je zajímavé, že některé menší strany vsadily na kandidátky, které jsou z většiny tvořené z jednoho regionu, nebo tam naopak lidé z dané oblasti chybí. Například Radostné Česko má na jihomoravské kandidátce jen jednoho uchazeče z jižní Moravy. Naopak u Řádu národa ze čtyřiatřiceti kandidátů je šestadvacet z Hodonínska. „Má v republice tři bašty západní a severní Čechy a Hodonínsko. Tam převládají bývalé národovecké proudy ze sociální demokracie, v severních Čechách je vedení složené spíš z bývalých členů bezpečnostních sborů,“ upřesnil politolog a odborník na extremismus a bezpečnostní politiku Miroslav Mareš.



Zájemci o poslaneckou židli z Hodonínska mají také široký věkový rozptyl. Nejmladší je z obnovené Občansko demokratické aliance, teprve dvaadvacetiletý řidič Jan Opavský z Hodonína. Nejstarší je devětaosmdesátiletá Miroslava Košíková z Hodonína. Kandidáti také za svou kariéru nasbírali různě politických zkušeností. Třeba hodonínský zastupitel a právník Jan Navrátil usedl do poslaneckých lavic už před čtvrt stoletím. Naopak první kandidaturu má před sebou za Sportovce vnorovský střelec a olympionik Jakub Tomeček. Volby jsou 20. a 21. října.