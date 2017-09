Výkup pozemků za nemocnicí v Hodoníně přibrzdila věcná břemena

Hodonín – Pro zpětný výkup pozemků za hodonínskou nemocnicí se těsná většina městských zastupitelů vyslovila už koncem minulého roku. Město je v roce 2001 prodalo za 33 milionů a nyní je chce vykoupit za 48 milionů korun.

Pozemek - ilustrační fotografie.Foto: Deník/Karel Pech

Na samotnou kupní smlouvu však koalici potřebných šestnáct hlasů chybí. „Zaujalo mě, že na pozemcích, které bychom měli kupovat, jsou tisícovky metrů věcných břemen. Přece nemůžeme něco takového odsouhlasovat,“ upozornil na posledním jednání koaliční zastupitel za Moravany František Novotný.

kde: Hodonín, Purkyňova

výměra: 83 tisíc m²

2001 – Hodonín prodal za 33,3 milionu Kč

2005 – 5,8 milionu Kč (město vrací dotaci státu na inženýrské sítě)

2017 – je připravený zpětný odkup za 48,3 milionu Kč + 10,1 milionu Kč DPH

Bližší informace k závazkům k parcelám se doví vedení radnice v pondělí. „Nemělo by to být nic, co by mělo zásadně ovlivnit budoucí investice a využití pozemku. Podle informací z majetkového odboru by mělo jít o sdělovací kabel v ochranném pásmu železnice a přeložku elektrické energie. Předpokládáme, že věc půjde na příští zastupitelstvo, tedy posledního října,“ uvedl lidovecký místostarosta Ladislav Ambrozek, který podporuje výkup pozemků od českobudějovické firmy.

A to i za cenu vyšší než byla ta, za niž město parcely před šestnácti lety prodalo. Tehdy radnice prodávala metr za čtyři sta korun, nyní je kupuje zpátky za 580 korun za metr.

Kromě kupní smlouvy měli zastupitelé na stole i smlouvu o poskytnutí bankovní záruky. Radnice totiž plánuje zaplatit za koupené pozemky ve čtyřech splátkách po čtrnácti milionech. Posléze chce pole za nemocnicí rozdělit na jednotlivá stavební místa.