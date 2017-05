Na největší minci světa bude prezident Masaryk. Mincovna představila model

Šardice – Bylo to už jeho druhé finále a stejně jako v roce 2012, kdy Lovčicím pomohl k triumfu nad Kozojídkami, na trávníku společně se spoluhráči znovu křepčil s pohárem nad hlavou. Zatímco tehdy fotbalista Petr Vacula na stadionu v Kyjově neskóroval, ve středečním utkání proti Kostelci se blýskl dvěma góly. I díky přesným trefám sedmadvacetiletého záložníka Šardice přehrály soupeře z vyšší soutěže jednoznačně 8:0 a na hřišti Pod Búdama oslavili double. „Teď to finále bylo krásnější, jednoznačnější. Tehdy to nebylo tak jasné, navíc jsme nehráli tak pěkný fotbal," vybavuje si Petr Vacula.