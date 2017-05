Wifi připojení ve veřejné dopravě? Funguje dobře, jen ve špičkách s problémy

Jižní Morava /INFOGRAFIKA/ - Internet ve veřejné dopravě se stává samozřejmostí jako klimatizace. V kraji se cestující připojí ve stovce vlaků a třech stovkách autobusů.

Ilustrační foto.Foto: ČTK

Cestu vlakem z Břeclavi do Brna si krátí surfováním na internetu. Místo připojení od mobilního operátora ale Břeclavanka Alena Tesařová používá bezplatnou wifi síť v rychlíku. „Je to pro mě pohodlnější a připojení funguje docela dobře. Většinou si takto čtu zprávy nebo procházím sociální sítě,“ řekla žena.

České dráhy v kraji poskytují v regionálních vlacích internet od roku 2014, kdy poprvé vyjely jejich soupravy RegioPanter. Cestující na ně narazí třeba na lince S2 z Křenovic do Březové nad Svitavou. „Wifi připojení je k dispozici také v soupravách InterPanter z Brna do Olomouce přes Břeclav a z Brna do Prahy přes Blansko, Svitavy a Pardubice. Denně tak v kraji mohou využít cestující internet ve stovce vlakových spojů,“ vyložila mluvčí Českých drah Monika Bezuchová.

Ještě o dva roky dříve začal zavádět do svých spojů internet jeden z největších autobusových dopravců v kraji, břeclavský Bors. „Chtěli jsme se nějak odlišit od konkurence a posunout se vpřed. Jestli se nějak internet podepsal na počtu cestujících nevím, toto nesledujeme. Jezdíme zkrátka na linkách, které jsme získali v soutěži a to je pro nás důležité,“ vysvětlil motivaci firmy její generální ředitel František Zugar.

Poskytnout internet cestujícím není ale od dopravců zcela nezištný krok. „Poskytování wifi připojení patří mezi kvalitativní měřítka v soutěži mezi dopravci na provoz spojů. Mezi nimi jsou třeba také klimatizace nebo emisní třída nabízených vozů. V hodnocení má tato kategorie váhu dvaceti procent, zbylých osmdesát připadá na nabídnutou cenu za zajištění spojů,“ vysvětlila mluvčí kraje Monika Brindzáková.

Redakce jihomoravských Deníků Rovnost otestovaly kvalitu desítku z wifi sítí, které jsou cestujícím v kraji k dispozici. Jen ve třech případech nebylo možné se k internetu připojit, routery nestíhaly v odpolední přepravní špičce mezi čtvrtou a šestou hodinou nápor připojení.

Šlo o dvě sítě na brněnském hlavním nádraží a jednu na autobusovém nádraží v Hustopečích na Břeclavsku. „Wifi připojení je určené pro zákazníky v čekárně ČD Lounge, ze zkušenosti ale vím, že signál je možné zachytit i v ČD Centru. Internet jsme tu začali nabízet už v roce 2005 prostřednictvím síťových zásuvek, bezdrátově o pět let později. Chceme ale připojení vylepšit, v nejbližších týdnech v Brně nainstalujeme nový LTE modem,“ slíbila mluvčí Bezuchová.

Druhou nefunkční síť na hlavním nádraží provozuje krajský koordinátor dopravy Kordis. Podle jejího ředitele Jiřího Horského jde o testovací provoz. „Internet šíříme pomocí pětiřádkových informačních tabulí na asi padesáti místech v kraji. Nic nás to nestojí, připojené být stejně musí. Do budoucna ale nová místa přidávat nebudeme,“ uvedl Horský.

Podle něj je na mobilním trhu jasné směřování k neomezeným datovým tarifům za přijatelnou cenu, potřeba připojení k wifi sítím tak dle Horského bude spíše klesat.