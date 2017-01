Zahrádkáři slavili šedesát let. Tombola se třemi sty cen potěšila téměř každého

Kyjov – Šedesát let Českého zahrádkářského svazu slavili v Kyjově ze soboty na neděli tradičním plesem nejen milovníci péče o krásně vzrostlé rostliny.

Zaplněnému tanečnímu parketu hrála Vermona. „Zahrádkářský ples má v Kyjově dlouhou tradici, kolem padesáti let. Dříve jej navštěvovalo sice více hostů, ale o to lépe si ti současní pohodlněji zatancují, a když chtějí, mohou se tady bavit až do čtyř hodin. Navíc máme tři sta cen v tombole, takže může vyhrát snad každý," přiblížil tajemník kyjovské organizace Českého zahrádkářského svazu a dlouholetý agronom Blažej Zajíc.

